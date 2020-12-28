Сенсационная неудача сборной России. Наши проиграли середнякам из Чехии, впервые за 9 лет не забив на МЧМ

Сразу после победы над американцами Игорь Ларионов дал понять, что на следующий матч стоит ждать изменений в составе сборной России. Первая тройка нападения была не слишком эффективна в игре с США, а также в контрольной встрече с Канадой. В итоге было принято решение отправить Амирова во вторую тройку, вместо Родиона появился Афанасьев. Грицюк перешел в третье звено, там же оказался и Фирстов, который до этого был 13-м форвардом. Игра с Чехией — отличная проверка для новых сочетаний. Соперник не настолько силен, как североамериканские сборные, но выше уровнем, чем Австрия, которая проиграла первый матч со счетом 0:11.

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Первый период не дал понять, насколько эффективны новые тройки. Несмотря на то, что россияне с первых минут завладели преимуществом и больше играли с шайбой, забить не получалось. По-настоящему опасных моментов никому из игроков Ларионова создать не удалось. Были неплохие броски у Чистякова и Амирова, но голкипер Парик с ними справился. Насторожили ошибки игроков сборной России: отдельные потери приводили к контратакам у ворот Аскарова. Но наш вратарь держался уверенно. Для Ярослава этот турнир ожидается непростым.

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На следующий день после матча с США ушел из жизни отец тренера вратарей молодежной сборной Николая Хабибулина. Специалист улетел в Россию на похороны, а Аскаров и другие вратари остались без поддержки. Пресс-служба сообщила, что обязанности Хабибулина будет выполнять тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов. Единственный момент, что Давыдов находится в России, он ведь еще тренер в СКА. В «пузырь» его сейчас никто не пустит, да и добраться до Канады в кратчайшие сроки непросто. Поэтому, видимо, работать Рашит будет удаленно, по видеосвязи. Хорошо, что Ярослав уже знаком с этим тренером и проблем с коммуникацией не должно возникнуть. Но все равно ситуация крайне неприятная.

Матч с Чехией показал, что пока Аскаров в хорошей форме. Чего только стоит эффектный сэйв 18-летнего вратаря в начале второго периода! Правда, опасный момент россиянин сам себе создал, отдав неточный дальний пас. После перерыва сборная России вновь доминировала на льду, играла мощно, однако результата это не приносило. На табло горели нули, а преимущество по броскам было номинальным. Моменты у ворот соперника создавались чаще всего за счет индивидуального мастерства, а вот с сыгранностью были проблемы.

Ближе к концу периода россияне заперли соперника в зоне, Амиров и Чистяков по несколько раз опасно бросили по воротам. Затем шайба оказалась у чехов, не сменившись, они убежали в контратаку и забили. Счет открыл Филипп Хоффер. Претензии по пропущенной шайбе можно предъявить Мухамадуллину, который остановился в чужой зоне, не зная, что делать с шайбой, а затем не побежал в свою зону. Может, думал, что у чеха не хватит сил? Оказалось, что хватило. Аскаров же не успел переместиться в воротах и отразить бросок.

0:1 после 40 минут игры — не то, что ждали от команды Ларионова. Перед матчем коэффициент на победу чехов был 22 (!). Но Даниил Чайка в перерыве точно подметил, что сборной России крайне трудно с соперником, который действует от обороны, играет вязко. В третьем периоде тренерский штаб «Красной машины» пошел на изменения, отправив Чинахова в первое звено вместо Афанасьева. Положительного эффекта это не дало. На шестой минуте чехи вновь забили, вновь на контратаке. На этот раз ошибку совершил Чайка.

Соперник продолжал гнуть свою линию, придерживаясь первоначального плана. Пугало то, что россияне не могли ничего изменить в своей игре. А ведь Ларионов говорил про планы B и C. Где они? Ни в большинстве, ни в равных составах было не пробить чешскую оборону. Получается, команда была просто не готова к такой игре. Последний раз «Красная машина» не забивала ни одного гола за матч на МЧМ в 2012 году, в финале со шведами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/C6QZO5RpVq4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь у тренерского штаба прибавилось пищи для размышления, ведь проблем с игрой оказалось больше, чем можно было предположить после проигрыша Канаде. И выводы нужно делать как можно быстрее.