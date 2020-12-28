Ларионов обеспокоен отсутствием голов российских хоккеистов в матче МЧМ с чехами

Встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0.

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Дума ТВ

«Не может не беспокоить, что мы второй раз с учетом товарищеского матча с канадцами (0:1) не забросили ни одной шайбы. Очень много бросков было сегодня блокировано, не доводим шайбу до ворот, в ближайшие полтора дня эти вещи нужно усилить. В дальнейших матчах постараемся действовать разнообразнее и сделать больший акцент на игру у ворот», — отметил Ларионов.

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Сборная Чехии в первом матче турнира проиграла команде Швеции со счетом 1:7. «Думаю, что о недонастрое речи не было. Мы посмотрели видео, и это исторически непростой соперник для нас, вопрос недооценки не стоял. С тренерской скамейки было видно, что настрой был очень сильный, ребята очень старались», — подчеркнул Ларионов.

Главный тренер молодежной сборной России отметил, что не будет сильно ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку за результативные ошибки на чужой синей линии. «Может быть, и к счастью, что ошибки защитников на синей линии случились сегодня, а не в матчах плей-офф. Ребята знают, что они немножко не доработали. Мы верим в каждого игрока, вместе выигрываем, вместе проигрываем», — сказал Ларионов.