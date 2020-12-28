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11:10 (мск), источник: ТАСС

Ларионов обеспокоен отсутствием голов российских хоккеистов в матче МЧМ с чехами

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов обеспокоен отсутствием заброшенных шайб в ворота команды Чехии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне. Об этом Ларионов рассказал журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0.

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«Не может не беспокоить, что мы второй раз с учетом товарищеского матча с канадцами (0:1) не забросили ни одной шайбы. Очень много бросков было сегодня блокировано, не доводим шайбу до ворот, в ближайшие полтора дня эти вещи нужно усилить. В дальнейших матчах постараемся действовать разнообразнее и сделать больший акцент на игру у ворот», — отметил Ларионов.

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Сборная Чехии в первом матче турнира проиграла команде Швеции со счетом 1:7. «Думаю, что о недонастрое речи не было. Мы посмотрели видео, и это исторически непростой соперник для нас, вопрос недооценки не стоял. С тренерской скамейки было видно, что настрой был очень сильный, ребята очень старались», — подчеркнул Ларионов.

Главный тренер молодежной сборной России отметил, что не будет сильно ругать защитников Шакира Мухамадуллина и Даниила Чайку за результативные ошибки на чужой синей линии. «Может быть, и к счастью, что ошибки защитников на синей линии случились сегодня, а не в матчах плей-офф. Ребята знают, что они немножко не доработали. Мы верим в каждого игрока, вместе выигрываем, вместе проигрываем», — сказал Ларионов.

30 декабря сборная России сыграет с австрийцами в следующем матче группового этапа молодежного чемпионата мира. «Матч со сборной Австрии будет не очень простым, мы должны уважать всех. Но может быть, этот матч поможет нашим лидерам забить важные для них голы», — заключил Ларионов.

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