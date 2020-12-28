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12:08 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Игра россиян против чехов на молодежном ЧМ по хоккею выглядела академичной

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Хоккей в исполнении сборной России на молодежном чемпионате мира против команды Чехии выглядел академичным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России уступила команде Чехии во втором матче турнира, который проходит в канадском Эдмонтоне, со счетом 0:2.

«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу, — сказал Третьяк. — Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать, и все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом».

В стартовом матче турнира россияне обыграли сборную США со счетом 5:3. «После победы над американцами наша команда почувствовала, что, мол, не обыграем соперника в первом периоде, обыграем в третьем. Не хватило огонька в глазах, не на 100% вышли, каждый подумал, что и так победим, что у нас все слаженные звенья и хороший вратарь. Чуть недооценили соперника, и это сказалось на игре», — добавил он.

Сборная России на нынешнем турнире в двух матчах пока не смогла реализовать большинство. «Даже [Игорь] Ларионов (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) сам ответил, что оно у нас слабое. А игра в неравных составах все решает, и если нет наигранных схем, то очень трудно», — подчеркнул Третьяк.

В следующем матче россияне сыграют против австрийцев 30 декабря (начало — 5:30 мск).

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