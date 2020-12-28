Минск не получал официальных уведомлений о переносе места ЧМ

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Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF приняло решение о переносе матчей турнира из Минска и в настоящее время активно ищет замену столице Белоруссии. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге, также возможно, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментируя РИА Новости информацию о переносе матчей чемпионата мира 2021 года из Минска, заявил, что решение пока не принято.

«Могу подтвердить, что решение о переносе матчей турнира из Минска в другой город, другую страну не принято. Белорусская сторона не получала официальных уведомлений на этот счет и продолжает подготовку к турниру в соответствии с ранее данными IIHF рекомендациями», — сказали в пресс-службе.

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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

Белорусская оппозиция добивается международных санкций в отношении белорусских властей, в том числе инициирует бойкот или отмену ЧМ по хоккею в Минске, направляет соответствующие обращения в IIHF, не исключает переговоров с национальными федерациями и спонсорами первенства.