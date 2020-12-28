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12:26 (мск), источник: Sport24

Чехи матерились, празднуя победу над Россией на МЧМ: видео

В интернете появилось видео с бурной реакцией хоккеистов молодежной сборной Чехии на победу в матче чемпионата мира с Россией (2:0).

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Когда вторую шайбу забросил Мартин Ланг, запасные игроки чешской команды не сдерживались в выражениях и выскочили на лед, чтобы отпраздновать гол.

«Йе, курва! (Да, ***!)», — кричали игроки.

Сборная Чехии одержала первую победу на турнире. России потерпела первое поражение.

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Чехия U20
2:0
0:0, 1:0, 1:0
Россия U20
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