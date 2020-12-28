Чехи матерились, празднуя победу над Россией на МЧМ: видео
В интернете появилось видео с бурной реакцией хоккеистов молодежной сборной Чехии на победу в матче чемпионата мира с Россией (2:0).
В интернете появилось видео с бурной реакцией хоккеистов молодежной сборной Чехии на победу в матче чемпионата мира с Россией (2:0).
Когда вторую шайбу забросил Мартин Ланг, запасные игроки чешской команды не сдерживались в выражениях и выскочили на лед, чтобы отпраздновать гол.
«Йе, курва! (Да, ***!)», — кричали игроки.
Сборная Чехии одержала первую победу на турнире. России потерпела первое поражение.