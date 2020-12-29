Чешское диво: почему сборная России впервые проиграла на МЧМ

Сборная России во втором матче группового этапа Молодежного чемпионата мира (МЧМ) против Чехии (0:2) доминировала на протяжении всей игры, но так и не смогла пробить чешского вратаря Лукаша Паржика, отразившего 30 бросков. При этом нельзя сказать, что наши хоккеисты действовали изобретательно. Даже в большинстве. По окончании встречи наставник российской команды Игорь Ларионов сравнил эту игру с матчем чемпионата мира-2018 по футболу между Россией и Испанией.

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

Тогда подопечные Станислава Черчесова отбивались на протяжении 120 минут, но выиграли в серии пенальти.

— Соперник сыграл в хорошо организованный оборонительный хоккей, — подчеркнул Игорь Ларионов. — Мы должны лучше играть под чужими воротами, на отскоках. Безусловно, тот факт, что мы не забиваем, не может не беспокоить. Мы сделали перестановки, попробовали разные сочетания. Очень много наших бросков было блокировано — 25 или 26. Не доводим шайбу до ворот, не доводим отскоки — нам надо будет поработать ближайшие полтора дня. Можно привести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу России против Испании. Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно. Мы не можем дать хоккеистам лекала, чтобы они всегда действовали именно так. Игра сама диктует условия.

Казалось, что матч с чехами будет легкой прогулкой для Подколзина и компании. В первой игре группового этапа наши соперники без шансов уступили Швеции (1:7), не показав и 10% своего потенциала. Но на матч с Россией команда Карела Млейнека вышла, как на последний бой. Чехи ложились под каждый бросок, очень самоотверженно действовали в защите и были грамотны в контратаках. К тому же кураж поймал вратарь Лукаш Паржик, несколько раз спасший команду в почти безнадежных ситуациях.

Великолепное чувство. Мы отлично сыграли как команда. Парни заблокировали много бросков, очень помогли мне. Здорово, что тренеры доверили мне именно этот матч. Лукаш Паржик

Наша команда уверенно смотрелась в позиционных атаках, но у России ни нашлось ни одного хоккеиста, готового при плотной обороне соперника отдать не просто пас на пару метров партнеру рядом, а выдать что-то оригинальное и удивить. Такой потенциал есть у нескольких игроков, но в конкретной встрече все действовали слишком прямолинейно. В том числе лучший игрок первого матча группового этапа с США Егор Спиридонов.

Нужно больше остроты, чаще бросать по воротам, закрывать вратаря. У нас были моменты, но чехи хорошо сыграли в обороне. У меня был один момент в большинстве. Чинахов сделал мне пас, я не реализовал момент. Очень обидно было. Егор Спиридонов

Оба гола пропустили в результате контратак. Еще один тревожный звоночек для тренерского штаба, над которым надо поработать в ближайшие дни.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

— Что произошло с защитниками, допустившими ошибки при голах? Минуту и 20 секунд мы были в чужой зоне, пошла контратака… Может быть, хорошо, что это случилось сегодня, а не в финальной части соревнований. Ошибаются все, даже великие защитники. Мы верим в каждого нашего игрока. Это неплохой урок, чтобы двигаться дальше. Недонастроя не было. Мы предупредили ребят перед игрой, говорили, что в прошлом году мы проиграли чехам. Это исторически непростой соперник. Вопроса недооценки вообще не стояло. Мы видели, что настрой у ребят был сильный, — резюмировал Игорь Ларионов.

Поражение от чехов, конечно, расстраивает, но вычеркивать Россию из претендентов на золото не стоит. Ни шведы, ни американцы, ни канадцы не будут, по крайней мере при равном счете, играть в чешский хоккей, который начисто уничтожил свободные зоны для прорывов и убил идеи нашего тренерского штаба. Потенциальный четвертьфинал с финнами, которые играют в схожей манере, в этом смысле очень пугает. Особенно если мы так же беззубо будем играть в большинстве. Чехи получили 20 минут штрафа, но россияне не смогли разыграть лишнего.

— Это, конечно, не катастрофа, — подчеркнул «Известиям» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Все, кому надо, уделяют много внимания большинству, в том числе мы. В принципе разыгрывали неплохо. Здесь, конечно, знания Ларионова определяющие. Где-то нужно больше бросать и посмотреть, с какой позиции, чтобы соперник не смог блокировать эти броски. Игра на игру не приходится. Нужно посмотреть еще раз эти моменты, где эффективно бросать, а где лучше сыграть в пас — это аналитика разбора.