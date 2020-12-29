Сборная Швеции обыграла команду Австрии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции продлила свою беспроигрышную серию в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира до 54 матчей. Последнее поражение было зафиксировано 31 декабря 2006 года, тогда команда проиграла сборной США в овертайме (2:3).

Команды Швеции и Австрии выступают в группе B, где также играют сборные России, Чехии и США. После двух матчей шведские хоккеисты имеют в активе шесть очков, сборная Австрии не набрала ни одного. Россияне, американцы и чехи набрали по три очка.