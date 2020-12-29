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09:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Германии в овертайме победила команду Словакии в матче МЧМ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сборная Германии в овертайме нанесла поражение команде Словакии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

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Встреча группы А завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу немецкой сборной. В основное время шайбы в составе сборной Германии забросили Тим Штюцле (6-я и 29-я минуты) и Флориан Элиас (40-я). У словаков отличились Михал Мразик (11-я, 35-я) и Андрей Миклуха (24-я). Первую победу немецкой сборной на турнире принес Марио Циммерман на пятой минуте овертайма.

Словакия U20
3:4ОТ
1:1, 2:2, 0:0
Германия U20
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