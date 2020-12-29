Сборная Германии в овертайме победила команду Словакии в матче МЧМ

Встреча группы А завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу немецкой сборной. В основное время шайбы в составе сборной Германии забросили Тим Штюцле (6-я и 29-я минуты) и Флориан Элиас (40-я). У словаков отличились Михал Мразик (11-я, 35-я) и Андрей Миклуха (24-я). Первую победу немецкой сборной на турнире принес Марио Циммерман на пятой минуте овертайма.