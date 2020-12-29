«Знарок на МЧМ сказал, что будем слушать “Кукушку” и “Небо славян”»

Не секрет, что музыка, играющая в раздевалке, влияет на атмосферу в команде. Пусть косвенно и несущественно, но определённое настроение в коллективе она создаёт. Кто-то перед выходом на лёд любит расслабиться и послушать что-то лёгкое, кто-то наоборот «накачивает» себя, врубая металл, альтернативу или рэпкор. Музыкальные предпочтение, как и предматчевые ритуалы, у всех разные. А потому подстроиться под вкусы каждого и сформировать идеальный для всех плейлист почти нереально.

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Если во время сухих разминок можно на некоторое отстраниться от внешнего мира и, одев наушники, побыть наедине с собой, то, когда команда собирается в раздевалке, приходится слушать то, что поставит командный ди-джей. Какие песни обычно играют в раздевалки «молодёжки»? Чтобы узнать ответ на вопрос обращаемся к бывшему пресс-атташе сборной Петру Терещенкову.

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«У каждой команды формируется своей плейлист, но в него, допустим, и Брагин мог внести коррективы, как на том же МЧМ-2015. Как по включению каких-то особых (к примеру, фартовых песен), так и по финальным композициям, которые звучат уже перед выходом на лед. И действительно же, стоишь у раздевалки слышишь “Любэ” на весь коридор, понимаешь, какой замес начнется вскоре на площадке, и тебя реально пробирает до мурашек. Например, у в сборной 95 года рождения диджеем был Рушан Рафиков. Из того, что они слушали мне запомнился трэк Басты “Каменные цветы”. А так перед игрой почти у всех годов был стандартный набор — “Комбат” Любэ, “Моя игра” Басты. Сборная 96 года любила трэк “Спартанцы едут на танцы”. Потом вроде во всех сборных включали к приезду “Московский бит” группы “Браво”. А я любил слушать песню “Громыхает гражданская война” из “Неуловимых мстителей”. Один раз Паша Красковский шёл мимо номера уже на игру, зашёл ко мне и офигел. Сказал: “Ни фига ты музон гоняешь!”, но послушал её. Ну, а после побед всегда шёл всякий рандом весёлый типа “Руки Вверх” и всякой попсы. Например, один парень, когда ему доверили пульт, перед какой-то из игр плей-офф врубил песню “Ленинграда” “Прощай”. Его потом за это, насколько помню, по-доброму зачморили и лишили пульта. Самый глум был, когда Илья Самсонов включал переделанную песню Стаса Михайлова “Разведёнка”. А ещё мы слушали песню Шуфутинского “А наш притончик гонит самогончик”. Только вместо “притончик” вставляли “Самсончик”. Там же поётся: “Никто, ребята, не поставит нам заслончик. И пусть шмонают опера, мы пьём с утра и до утра. Вагончик жизни покатился под уклончик”. Самсон — весёлый парень. Он брал клюшку, словно гитару, и играл и пел свою “Разведёнку”. Я его называл “Илюша-дискотека”. Ну вот с какого-то момента могли разработать единый плейлист для всех сборных. Возможно, копирнули его из варианта ОИ в Пхенчане. Там подборку наверняка составляли опытные игроки, которые знают, что поможет завестись. Это мое предположение, в тему эту не вдавался никогда, но и сейчас не понимаю, что в ней криминального. И за “Алису” точно не скажу, но “Кукушку” слушали почти все года ещё до Знарка».

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О влиянии Знарка на плейлист «молодёжки» рассказывал нападающий «Сибири» и бронзовый призёр МЧМ Никита Шашков. В 2019-ом бывший главный тренер сборной ездил на турнир в Ванкувер консультантом Валерия Брагина:

«Перед матчем играло то, что обычно играет в национальной сборной: “Кукушка”, “Небо славян” и всё в таком духе. Я первый матч не играл, Илья Морозов рассказывал: перед первым матчем на чемпионате мира включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич и сказал, что с этого момента мы будем слушать музыку, которая играет в национальной команде. Только после игр доверяли нам плейлист».

Как сообщил наш анонимный источник, той фартовой песней Брагина была «Россия — Чемпионка», записанная участниками Фабрики звёзд и ставшая гимном команды России на спортивно-развлекательном шоу «Большие гонки». Счастливой её нарекли, естественно, после золотого Баффало.

Хотим мы этого или нет, хип-хоп — доминирующее направление в современной музыке и если бы тренеры дали абсолютную свободу в выборе музыки, то практически весь плейлист «молодёжки» состоял бы из одного жанра, который, по мнению многих, не помогает настроиться на игру. Например, несколько лет назад в своей колонке на официальном сайте МХЛ комментатор КХЛ-ТВ и экс-вратарь «Спартака» Кирилл Корнилов недоумевал, как можно слушать рэп перед выходом на лёд:

«Проходя мимо одной из раздевалок ДЮСШ, я услышал русский рэп, который играл у ребят перед игрой. У меня чуть волосы не зашевелились на голове, потому что я не понимаю, как перед игрой можно слушать такую музыку! В МХЛ тоже достаточно команд, которые слушают музыку, которая не должна и не может ассоциироваться с хоккеем. Для меня это никогда не было проблемой, потому что в современном мире есть плеер, и с ним ты можешь слушать любую музыку, никому не мешая. Но сейчас я говорю о чем-то большем. Я говорю о хоккее, о жестком и мужском виде спорта, где у команды только одна цель — победить здесь и сейчас. Я ни в коем случае не говорю о том, что, слушая тяжелую музыку, команда будет выигрывать каждую игру, но музыка может помочь вызывать эмоции и спортивную злость. В повседневной жизни, я считаю, можно слушать всё что угодно, это не играет большой роли. Но когда ты переступаешь порог раздевалки нужно полностью проникнуться атмосферой нового вызова, стоящего перед тобой. Я не призываю ребят слушать что-то “зверское” в раздевалках каждый день. Но перед игрой порой стоит разозлиться. Это сложно представить, но это нужно прочувствовать, этот взрыв эмоций внутри. Потому что каждая игра — это как война. Ты должен выходить и выигрывать. Психология победителя должна формироваться именно в молодёжной лиге. И я не могу представить, как можно под рэп, поп-музыку или клубную электронщину выходить на поле и сминать соперника. Например, в юниорских канадских лигах перед играми всегда играет что-то тяжелое и энергичное, вся команда заводится и с первых же секунд выходит биться. Хоккей не терпит тех, кто не отдает себя полностью игре, не делает всё возможное для победы. Если посмотреть, какие эмоции преобладают на этих матчах, можно многое для себя вынести. Я считаю, что каждый человек обязан быть разносторонним и хоккеисты в этом плане не исключение. Понятное дело, что “на вкус и цвет товарищей нет”, но для достижения общей цели можно пойти и против своих любимых привычек, и выйти из зоны комфорта. Иногда именно это и нужно для того, чтобы достичь нужного результата, как личного, так и командного».

Что до нынешней сборной, то парни Игоря Ларионова начали удивлять ещё во время полёта до Эдмонтона. Оказавшись в одном самолёте со шведами и финнами, россияне решили а-капелла исполнить песню группировки «Ленинград» «Сине-бело-голубое небо», чем сильно удивили телеведущую шведского канала SVT Мари Леманн, которая мгновенно выложила мини-концерт наших ребят в Twitter.

«Как вообще шведы и финны отреагировали? Да там на самом деле не мы все начали. Там шведы сначала начали что-то хлопать, кричать. У нас была такая перекличка небольшая. И в принципе решили, что споём песню. Мы до этого еще “Катюшу” пели, потом уже вторая была. Это была дозаправка, народ уже сидел, не знал, что делать. Кто “Ленинград” предложил исполнить? Там вся команда начала. Я даже не помню, хотел какую-то другую включить, но команда сказала: “Давай сине-бело-голубое небо”. Ладно, держите», — сказал Подколзин в интервью Sport24.

Впрочем, заселившись в пузырь, российская «молодёжка» порадовала болельщиков ещё одним видео, в котором Захар Бардаков, Семён Чистяков и Марат Хуснутдинов исполнили песню «Ты неси меня река» всей той же группы «Любэ». Только на этот раз без аккомпанемента наши парни решили не обходиться и Василий Подколзин сам сыграл на пианино, вспомнив всё, чему его научили в детстве — мама капитана сборной преподаёт фортепьяно.

Забавно, что в комментарии сразу пришёл бывший нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов и посоветовал парням «оставить эту миссию Михаилу Анисину». Надеемся, что никто из этого квартета никогда не займёт нишу рок-н-рольного обладателя Кубка Гагарина, и уж тем более не пойдёт по его пути.