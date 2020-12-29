ЧМ-2021 в Минске: Фазель обсудит сложившуюся ситуацию с Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на фоне слухов о переносе чемпионата мира — 2021 из Минска заявил, что намерен провести встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и обсудить сложившуюся ситуацию. Согласно заявлению главы организации, на встречу он планирует приехать с визитом после Рождества и поднять вопрос о подготовке мирового первенства.

«Я приеду в Белоруссию после Рождества. Это будет после 7 января. Визит запланирован, и он состоится, на 100% в этом уверен. Я встречусь с Александром Лукашенко, и мы обсудим складывающуюся ситуацию, будем делать все возможное, чтобы чемпионат мира состоялся в Минске. Для этого приложим все усилия», — цитирует Фазеля РИА «Новости».

Некоторое время назад швейцарское информационное агентство Watson сообщило, что Международная федерация хоккея уже приняла решение о переносе чемпионата мира из Минска в связи со сложившейся в стране политической ситуацией, возникшей после президентских выборов в августе. Победителем стал действующий лидер страны Лукашенко, а во многих городах стали вспыхивать несогласованные акции протеста. СМИ проинформировали, что ИИХФ уже ищет замену белорусской столице. При этом Федерации хоккея Белоруссии сообщила, что не получала официальных уведомлений от международной организации.

Мировое первенство по хоккею должно состояться в 2021 году в двух странах — Белоруссии и Латвии. Причем вторая страна-хозяйка уже достаточно давно выступила с требованием к ИИХФ перенести чемпионат мира из Минска из-за политической ситуации. При этом вариант с проведением турнира только в Риге кажется маловероятным — в городе есть только одна арена, способная принять матчи, она вмещает в себя около 10 тысяч болельщиков.

Решение о переносе турнира еще действительно не принято, об этом РИА «Новости» проинформировал высокопоставленный функционер Международной федерации хоккея. Хотя вице-президент федерации Калермо Куммола открыто выступает против проведения соревнований в Минске, считая, что «Фазель должен сказать Лукашенко правду и заявить, что чемпионат мира на территории Белоруссии невозможен».

Вопрос будет обсуждаться на уровне Совета ИИХФ до конца января, однако дата заседания в следующем месяце на данный момент не определена. При этом главной проблемой является место переноса турнира. Стоит отметить, что ранее Россия выразила готовность принять у себя первенство, однако теперь это не представляется возможным из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк уже выразил обеспокоенность тем, сколько слухов и фейковых новостей возникло вокруг чемпионата мира.

«Меня беспокоит эта ситуация, потому что фейков много. Кто-то выдает желаемое за действительное. Я как член совета ИИХФ могу сказать, у нас такой информации нет. Когда будет официальное сообщение от международной федерации, тогда да, а остальное нужно пропускать мимо ушей. Надо говорить, когда ИИХФ примет решение, а я узнаю это одним из первых. Сейчас пока ничего нельзя говорить, пока все остается на своих местах», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен начаться 21 мая и завершиться 6 июня. В случае, если Минск действительно лишится права проведения матчей первенства, то его часть турнира либо будет перенесена в другую страну, либо Латвия выступит с намерением организовать соревнования в одиночку.