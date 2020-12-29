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21:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Вице-президент IIHF заявил о невозможности проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заявил о невозможности проведения чемпионата мира 2021 года в Белоруссии. Об этом сообщает Iltalehti.

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Функционер отметил, что говорил об этом давно, но сейчас ситуация стала гораздо более определенной. Он также добавил, что глава IIHF Рене Фазель должен сказать об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко. При этом Куммола отметил, что не знает, сможет ли Латвия в одиночку принять турнир.

13 августа латвийские власти заявили об отказе принимать матчи чемпионата мира совместно с Белоруссией. Первоначально планировалось, что турнир пройдет в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Спустя две недели белорусская сторона объявила о готовности провести турнир самостоятельно, а Латвия отправила письмо в IIHF с требованием лишить Белоруссию мирового первенства.

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи людей, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.

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