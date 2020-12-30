Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного ЧМ

Встреча соперников сборной России по группе B завершилась со счетом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0) в пользу американцев. По две шайбы забросили Бобби Бринк (26-я и 36-я минуты) и Тревор Зеграс (34, 47), также отличились Артур Калиев (49), Кол Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).