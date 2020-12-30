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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США обыграла команду Чехии в матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная США по хоккею с крупным счетом обыграла команду Чехии в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

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Источник: AFP 2020

Встреча соперников сборной России по группе B завершилась со счетом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0) в пользу американцев. По две шайбы забросили Бобби Бринк (26-я и 36-я минуты) и Тревор Зеграс (34, 47), также отличились Артур Калиев (49), Кол Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная США в следующем матче турнира 31 декабря сыграет с командой Швеции, чехи в тот же день встретятся со сборной Австрии.

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7:0
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