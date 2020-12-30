Сборная Канады забросила швейцарцам десять шайб в матче МЧМ

Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:0 (1:0, 4:0, 5:0) в пользу хозяев льда. У победителей по дублю оформили Джейкоб Пеллетье (29-я и 56-я минуты) и Куинтон Байфилд (46, 49), также по шайбе забросили Филип Томасино (2), Дилан Козенс (22), Райан Сузуки (34), Коннор Макмайкл (38), Коул Перфетти (50) и Кейден Гуле (54). Голкипер канадцев Девон Леви провел сухой матч, отразив 15 бросков по своим воротам.