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09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Канады забросила швейцарцам десять шайб в матче МЧМ

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Хоккеисты сборной Канады забросили в ворота команды Швейцарии 10 безответных шайб в матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

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Встреча группы А, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 10:0 (1:0, 4:0, 5:0) в пользу хозяев льда. У победителей по дублю оформили Джейкоб Пеллетье (29-я и 56-я минуты) и Куинтон Байфилд (46, 49), также по шайбе забросили Филип Томасино (2), Дилан Козенс (22), Райан Сузуки (34), Коннор Макмайкл (38), Коул Перфетти (50) и Кейден Гуле (54). Голкипер канадцев Девон Леви провел сухой матч, отразив 15 бросков по своим воротам.

Сборная Канады, которая обеспечила себе участие в плей-офф, набрала 9 очков и лидирует в таблице группы, команда Швейцарии (0 очков) занимает последнюю, пятую, строчку. В заключительном матче группового этапа канадцы сыграют со сборной Финляндии (6 очков), а швейцарцы поспорят за четвертое место и путевку в ¼ финала со сборной Германии (2 очка).

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Канада U20
10:0
1:0, 4:0, 5:0
Швейцария U20
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