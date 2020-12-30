Россия разгромила аутсайдера молодежного ЧМ. Против Австрии наконец-то проснулись наши лидеры

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Молодежный чемпионат мира настолько быстротечный турнир, что вроде бы только прошел первый игровой день, как команды уже проводят третий из четырех матчей. Уже через два дня будут определены все пары четвертьфиналистов. Поражение от чехов осложнило турнирное положение сборной России, а самое главное — сильно ударило по психологическому состоянию команды. Рассказывают, что после неудачи на ребят не было лица, а многие не могли уснуть до самого утра. Сложнее всего пришлось лидерам, ни Подколзин, ни Амиров не смогли забить в первых встречах, и, конечно, много вопросов задавали себе.

И тут как нельзя кстати матч с Австрией — главным аутсайдером турнира. Команда проиграла первые две встречи с общим счетом 0:15. Для этой европейской сборной уже праздник, что она попала на молодежный чемпионат мира. Конечно, проверить себя в экстремальных условиях в такой игре команде Ларионова было сложно. Но наконец-то обрести уверенность — вполне реально. Тренерский штаб вновь внес изменения в состав: впервые в заявку попали Шеховцов и Абрамов, начал выходить с первых минут Бычков, а в воротах вместо Аскарова появился Ахтямов. Чайка и Фирстов пропускали игру. Возможно, им просто дали отдохнуть, а, может, «посадили» после неудачного выступления с чехами.

Первая тройка «Красной машины» предстала в том виде, в котором начинала турнир и играла на сборах: Амиров — Хуснутдинов — Подколзин.

С начала первого периода россияне начали возвращать себе уверенность. На пятой минуте Егор Чинахов вырвался «один в ноль», однако не сумел забить, как и в матче с американцами. Правда, тут ему еще помешал соперник, за что судьи назначили буллит. После момента форвард врезался в борт и не сразу смог подняться со льда. Больше нападающий «Авангарда» не выходил, вместо него играл Афанасьев. Говорят, что у него ушиб и со шведами сможет сыграть. Из-за травмы Егора вышел исполнять бросок Амиров и сделал это просто блестяще. Не зря Родион и в «Салавате» исполняет буллиты!

Затем инициативу подхватили его партнеры по тройке. Дубль оформил Подколзин, набрав первые очки на этом турнире. Причем, оба гола в исполнении капитана сборной России получились красивыми.

В концовке периода четвертую шайбу в ворота австрийского вратаря забил Хуснутдинов.

А вот вторая двадцатиминутка получилась у россиян не такой ударной. У ребят по-прежнему были голевые моменты, несколько самых опасных создали Грошев с Пономаревым. Однако, как отметил в перерыве Подколзин, сборная России стала позволять вольности в обороне. И в итоге пропустила — первый гол для Австрии на турнире забил Пеетерс. Были у команды Ларионова и проблемы с дисциплиной, по ходу периода штраф 2+10 получил Сафонов.