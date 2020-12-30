Россия разгромила аутсайдера молодежного ЧМ. Против Австрии наконец-то проснулись наши лидеры
У Подколзина — дубль, у Амирова — реализованный буллит, а Чинахов получил травму.
У Подколзина — дубль, у Амирова — реализованный буллит, а Чинахов получил травму.
Молодежный чемпионат мира настолько быстротечный турнир, что вроде бы только прошел первый игровой день, как команды уже проводят третий из четырех матчей. Уже через два дня будут определены все пары четвертьфиналистов. Поражение от чехов осложнило турнирное положение сборной России, а самое главное — сильно ударило по психологическому состоянию команды. Рассказывают, что после неудачи на ребят не было лица, а многие не могли уснуть до самого утра. Сложнее всего пришлось лидерам, ни Подколзин, ни Амиров не смогли забить в первых встречах, и, конечно, много вопросов задавали себе.
И тут как нельзя кстати матч с Австрией — главным аутсайдером турнира. Команда проиграла первые две встречи с общим счетом 0:15. Для этой европейской сборной уже праздник, что она попала на молодежный чемпионат мира. Конечно, проверить себя в экстремальных условиях в такой игре команде Ларионова было сложно. Но
С начала первого периода россияне начали возвращать себе уверенность. На пятой минуте Егор Чинахов вырвался «один в ноль», однако не сумел забить, как и в матче с американцами. Правда, тут ему еще помешал соперник, за что судьи назначили буллит. После момента форвард врезался в борт и не сразу смог подняться со льда. Больше нападающий «Авангарда» не выходил, вместо него играл Афанасьев. Говорят, что у него ушиб и со шведами сможет сыграть.
Затем инициативу подхватили его партнеры по тройке. Дубль оформил Подколзин, набрав первые очки на этом турнире. Причем, оба гола в исполнении капитана сборной России получились красивыми.
В концовке периода четвертую шайбу в ворота австрийского вратаря забил Хуснутдинов.
А вот вторая двадцатиминутка получилась у россиян не такой ударной. У ребят
В перерыве была проделана работа над ошибками, и в третьем периоде россияне вновь начали забивать.