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09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Швецию надо обязательно побеждать — иначе есть риск попасть на Канаду в четвертьфинале. Расклады для России на плей-офф МЧМ

Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.

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После победы США над Чехией и России над Австрией на молодежном чемпионате мира в группе В таблица выглядит так: Швеция — 6 очков (2 матча), Россия, США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Австрия — 0 (3).

Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Чехия — Австрия, Швеция — США

Уточним важный момент из регламента. Если две команды набрали одинаковое количество очков, выше та, у которой победа в личной встрече. Если три — то считаются показатели личных встреч внутри этой «подгруппы» из трех. По следующим критериям: 1) очки 2) разность шайб 3) голы 4) результат против лучшей из других сборной в группе.

Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что Австрия уступит в основное время Чехии — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Тогда таблица будет выглядеть так: Швеция — 6 очков (2 игры), Россия, США — 6 (3), Чехия — 6 (4), Австрия — 0 (4).

Оставшиеся игры: Россия — Швеция, Швеция — США

Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты:

1) Первое, если.

— победит Швецию в основное время.

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США не закончится в основное время.

2) Второе, если.

— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США закончится в основное время.

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а Швеция победит США (если нет указания, значит, подходят как трехочковые, так и двухочковые победы).

3) Третье, если.

— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а США победит Швецию.

— проиграет Швеции в основное время, как и США.

4) Четвертое, если.

— проиграет Швеции в основное время, а США наберет хотя бы очко в матче с Швецией.

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Кто же может стать соперником сборной России по плей-офф? Пока таблица в группе А выглядит так: Канада — 9 (3), Финляндия — 6 (2), Словакия — 4 (3), Германия — 2 (3), Швейцария — 0 (3).

Оставшиеся игры: Финляндия — Словакия, Швейцария — Германия, Канада — Финляндия

Скорее всего, в другой группе первые два места разыграют Канада и Финляндия, а третье и четвертое — Словакия, Германия и Швейцария. Единственный вариант, при котором этого не произойдёт — победа словаков в матче с финнами. Что реалистично, но все-таки куда менее вероятно, чем успех сборной Суоми. Фавориты в борьбе за третье место — немцы, но если они проиграют Швейцарии в основное время, то вообще не попадут в плей-офф.

Так что на данный момент сборная России может получить в соперники по четвертьфиналу любую из команд из группы А. К счастью, все зависит от нашей команды: победа над Швеции позволит избежать встречи с Канадой, и, скорее всего, Финляндией.

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