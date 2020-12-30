Швецию надо обязательно побеждать — иначе есть риск попасть на Канаду в четвертьфинале. Расклады для России на плей-офф МЧМ
Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.
Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.
После победы США над Чехией и России над Австрией на молодежном чемпионате мира в группе В таблица выглядит так: Швеция — 6 очков (2 матча), Россия, США — 6 (3), Чехия — 3 (3), Австрия — 0 (3).
Уточним важный момент из регламента. Если две команды набрали одинаковое количество очков, выше та, у которой победа в личной встрече. Если три — то считаются показатели личных встреч внутри этой «подгруппы» из трех. По следующим критериям: 1) очки 2) разность шайб 3) голы 4) результат против лучшей из других сборной в группе.
Для более удобного объяснения других раскладов в группе сделаем предположение, что Австрия уступит в основное время Чехии — любой другой результат будет невероятной сенсацией. Тогда таблица будет выглядеть так: Швеция — 6 очков (2 игры), Россия, США — 6 (3), Чехия — 6 (4), Австрия — 0 (4).
Какое же место займет наша сборная? Рассмотрим все варианты:
1) Первое, если.
— победит Швецию в основное время.
— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США не закончится в основное время.
2) Второе, если.
— победит Швеция в ОТ/по буллитам, а матч Швеция — США закончится в основное время.
— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а Швеция победит США (если нет указания, значит, подходят как трехочковые, так и двухочковые победы).
3) Третье, если.
— проиграет Швеции в ОТ/по буллитам, а США победит Швецию.
— проиграет Швеции в основное время, как и США.
4) Четвертое, если.
— проиграет Швеции в основное время, а США наберет хотя бы очко в матче с Швецией.
Кто же может стать соперником сборной России по
Скорее всего, в другой группе первые два места разыграют Канада и Финляндия, а третье и четвертое — Словакия, Германия и Швейцария. Единственный вариант, при котором этого не произойдёт — победа словаков в матче с финнами. Что реалистично, но
Так что на данный момент сборная России может получить в соперники по четвертьфиналу любую из команд из группы А. К счастью, все зависит от нашей команды: победа над Швеции позволит избежать встречи с Канадой, и, скорее всего, Финляндией.