«Хочется, чтобы забивали все тройки». Ларионову мало семи шайб в ворота Австрии

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Молодежная сборная России в третьем матче на чемпионате разгромила Австрию — 7:1. На данный момент, это самая крупная победа нашей команды, которая не смогла отличиться в игре с Чехией. Итоги встречи для журналистов подвели главный тренер российской молодежки Игорь Ларионов, а также Артемий Князев и Родион Амиров, забросивший свою первую шайбу на МЧМ.

Артемий Князев, защитник молодежной сборной России

«Я бы не сказал, Австрия — аутсайдер. Эти ребята забили гол, много неприятностей создали нам в зоне обороны. Для нас, защитников, эта игра тоже была полезна. Добавила уверенности, позволила отработать позиционные атаки».

Родион Амиров, нападающий молодежной сборной России

«Мой буллит — домашняя заготовка. Егору Чинахову спасибо за заработанный буллит. Здорово, что его получилось реализовать. Психологически важно было забить, почувствовать партнеров. Необходимо было отработать как командные действия, так и личные. Дай бог, чтобы мы и дальше шли к одной цели. Все заточены один результат.

Шведы — хороший и быстрый соперник. Нужно восстановиться перед завтрашней игрой. Тренеры расскажут, как правильно подготовиться. Перестановки в звеньях — рабочий процесс. Тренерам виднее, тем самым они хотели придать нам импульс. Мы не забивали первые матчи. Хорошо, что сегодня нас (с Подколзиным и Хуснутдиновым — прим.Sport24) соединили и удалось забить. Это добавит уверенность в играх на вылет.

Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

«По Чинахову непонятная ситуация, ждем медицинского заключения какого степени повреждения. На завтрашний матч 50 на 50. Думаю, с утра будем понимать, сыграет ли он со шведами или нет.

По игре Абрамова Афанасьева и Грицюка: Мише Абрамову было сложно войти в игру, он пропустил первые матчи. Нужно поднять игровой ритм. Судя по всему, ему удалось. В третьем периоде эта тройка забила. Надеюсь, завтра это звено также хорошо сыграет. Плеймейкеров не хватает во многих командах, но у нас есть ребята, которые могут забить и отдать. У нас сильная центральная линия. Не концентрируюсь на том, что чего-то не хватает. Мы на МЧМ итраем сильнейшим составом. Конечно, будут еще изменения, но не значительные. Матч с Австрией дал почувствовать уверенность в своих силах. Хочется, чтобы все тройки забивали, но это хоккей. В этом плане я особо не переживаю. Знаю, что эти ребята могут играть еще лучше.

Следующий матч будет решать место в группе. Что касается игры с Австрией, всегда есть моменты, которые можно улучшить. Даже при победе. Несколько контратак, которые провернул соперник, нас не устраивают. Мы не хотим, чтобы у нас был разрыв между защитниками и нападающими. В целом же просим играть ребят в быстрый пас, гораздо быстрее должно быть начало атаки. Это дает возможность поддерживать высокий темп. Сегодня решили, что Чайка посмотрит ему игру сверху. Завтра будет ключевой матч на групповом этапе. Решили дать возможность сыграть Шеховцову и Бычкову. Завтра Чайка будет в составе и будет играть большую роль в команде.