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13:53 (мск), источник: Sport24

Российский форвард Амиров рассказал о провокациях американских хоккеистов: Это для них привычное дело

Нападающий молодежной сборной России Родион Амиров в интервью корреспонденту Sport24 Дарье Тубольцевой рассказал о провокациях со стороны американских хоккеистов.

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Сборная России в стартовом матче молодежного чемпионата мира обыграла команду США со счетом 5:3.

«Провокации были, и слова в нашу сторону были. Но тренеры предупреждали, что нас будут провоцировать. Знали, что отвечать на это не надо. Думаю, мы с этим справились. Ты просто понимаешь, для чего это делает соперник. Это может привести к ненужному удалению, которое помешает нам победить. Все нужно делать для команды, а если ответишь, получишь штраф, а нам забьют, то сделаешь только хуже.

Это могут быть и тычки, и грязные силовые, и слова. Очень часто тебе могут что-то сказать. Это для североамериканцев привычное дело — могут подъехать, что-то сказать. Ты такой улыбнулся и поехал дальше. Отвечать им так же? Да смысл вступать с ними в этот разговор? Считаю, что мы лучше игрой докажем, — заявил Амиров.

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