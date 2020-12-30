Российский форвард Амиров рассказал о провокациях американских хоккеистов: Это для них привычное дело

Сборная России в стартовом матче молодежного чемпионата мира обыграла команду США со счетом 5:3.
«Провокации были, и слова в нашу сторону были. Но тренеры предупреждали, что нас будут провоцировать. Знали, что отвечать на это не надо. Думаю, мы с этим справились. Ты просто понимаешь, для чего это делает соперник. Это может привести к ненужному удалению, которое помешает нам победить. Все нужно делать для команды, а если ответишь, получишь штраф, а нам забьют, то сделаешь только хуже.
Это могут быть и тычки, и грязные силовые, и слова. Очень часто тебе могут что-то сказать. Это для североамериканцев привычное дело — могут подъехать, что-то сказать. Ты такой улыбнулся и поехал дальше. Отвечать им так же? Да смысл вступать с ними в этот разговор? Считаю, что мы лучше игрой докажем, — заявил Амиров.