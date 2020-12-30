Забыли об Австрии! Нас ждет соперник, который 14 лет не проигрывает на групповом этапе

Когда до последней игры с лучшей командой в истории групповых этапов МЧМ осталось менее суток, о победе над маломощной Австрией надо забыть через секунду. Бессмысленно в деталях анализировать встречу, которая завершилась с разницей в шесть шайб в твою пользу. Можно выиграть хоть 30:0 — польза от этого минимальная. Предстоящий соперник принципиально другого уровня. Сборная Швеции в последний раз уступила на предварительном этапе 14 лет назад. С тех пор победная серия достигла фантастической цифры в 54 матча.

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Нынешняя версия шведской команды серьезную проверку на турнире еще не проходила и к игре с Россией подходит без явных проблем. Полматча пришлось пободаться с упорными чехами, что, вероятно, можно объяснить тем, что у скандинавов давно не было игровой практики. Кому-то может показаться, что «всего» четыре шайбы в ворота австрийцев на фоне голевых достижений других команд — это не очень хорошо. Но полный контроль над матчем, больше 60 бросков и длинные отрезки, когда соперник не мог вывести шайбу из собственной зоны, привычный кураж, который местами переходил в наглость и самоуверенность, — все это говорит о том, что у сборной Швеции все в порядке. Тренерский штаб даже дал отдых защитнику Бробергу, для которого нынешний чемпионат уже третий в карьере.

Сильнейшая линия скандинавов — оборона, где хватает ярких фигур. Помимо Броберга к ним следует отнести Седерстрема и Бьорнфута, который успел провести три матча в НХЛ за «Лос-Анджелес». Все трое были в молодежке и год назад, на своей шкуре узнав, что такое проигрыш русским в полуфинале. Обороне вместе с тем не хватает баланса, поскольку режим «всадника без головы», иногда включаемый ее лидерами, опасен не только для чужих, но и порой для своих. Основной вратарь Альнефельт тоже испытал всю боль от прошлогодней неудачи, натворив бед в полуфинальной игре. Сейчас его позиции первого номера вопросов не вызывают, хотя и 18-летний Вальстедт, которого по потенциалу сравнивают с Аскаровым, очень хорош в нынешнем сезоне в шведской лиге в составе «Лулео».

Если говорить об атаке, то там определяющая роль отведена дуэту Хольца и Рэймонда. Они давно играют вместе за разные сборные. В апреле 2019-го в финале юниорского чемпионата мира хет-трик Рэймонда в ворота Аскарова помог шведам вырвать победу в овертайме (4:3 ОТ). Эти игроки подходят друг другу по типажу: первый в большей степени снайпер, второй — ассистент. Хольц пока в Эдмонтоне не забивал, но этого еще ничего не значит. Хорош еще один одаренный крайний форвард Гюнлер — на его счету уже три шайбы.

Расписывая сильные стороны сборной Швеции, нельзя забывать о том, что она многое потеряла. Из-за жесточайшего регламента команда еще до турнира осталась без главного тренера Томаса Монтена, пары его ассистентов и трех важных нападающих — Эклунда, Хенрикссона и Греве. У всех возникли проблемы с тестом на коронавирус. Хоккеисты после этого успели провести несколько матчей за свои клубы, но в Эдмонтон им дорога уже была закрыта.

Греве — полезный работяга и чекер, умеющий брать на себя грязную работу. Эклунд и Хенрикссон планировались на позицию центра в первое-второе звено. В их отсутствие с Хольцем и Рэймондом выходит Сундсвик — неплохой игрок, но и без претензий на звездность. Потери колоссальные, поэтому сборная Швеции не выглядит идеальной машиной без слабых мест. Рецепт борьбы с ней известен — необходимо навязать борьбу на каждом участке льда и забрать контроль над шайбой. Игорь Ларионов старается прививать команде похожую философию, поэтому должно быть чуть легче, чем обычно.

Сидеть в обороне, терпеть и пахать без шайбы скандинавы не хотят. И, пожалуй, не умеют. Сборной России осталось лишь взять и забрать свое. Если у нее ничего не получится, то оправданий уже быть не может.