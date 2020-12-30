Забыли об Австрии! Нас ждет соперник, который 14 лет не проигрывает на групповом этапе
Уже утром Россия сыграет со Швецией на МЧМ.
Уже утром Россия сыграет со Швецией на МЧМ.
Когда до последней игры с лучшей командой в истории групповых этапов МЧМ осталось менее суток, о победе над маломощной Австрией надо забыть через секунду. Бессмысленно в деталях анализировать встречу, которая завершилась с разницей в шесть шайб в твою пользу. Можно выиграть хоть 30:0 — польза от этого минимальная. Предстоящий соперник принципиально другого уровня. Сборная Швеции в последний раз уступила на предварительном этапе 14 лет назад. С тех пор победная серия достигла фантастической цифры в 54 матча.
Нынешняя версия шведской команды серьезную проверку на турнире еще не проходила и к игре с Россией подходит без явных проблем. Полматча пришлось пободаться с упорными чехами, что, вероятно, можно объяснить тем, что у скандинавов давно не было игровой практики.
Сильнейшая линия скандинавов — оборона, где хватает ярких фигур. Помимо Броберга к ним следует отнести Седерстрема и Бьорнфута, который успел провести три матча в НХЛ за «Лос-Анджелес». Все трое были в молодежке и год назад, на своей шкуре узнав, что такое проигрыш русским в полуфинале. Обороне вместе с тем не хватает баланса, поскольку режим «всадника без головы», иногда включаемый ее лидерами, опасен не только для чужих, но и порой для своих. Основной вратарь Альнефельт тоже испытал всю боль от прошлогодней неудачи, натворив бед в полуфинальной игре. Сейчас его позиции первого номера вопросов не вызывают, хотя и 18-летний Вальстедт, которого по потенциалу сравнивают с Аскаровым, очень хорош в нынешнем сезоне в шведской лиге в составе «Лулео».
Если говорить об атаке, то там определяющая роль отведена дуэту Хольца и Рэймонда. Они давно играют вместе за разные сборные. В апреле 2019-го в финале юниорского чемпионата мира
Расписывая сильные стороны сборной Швеции, нельзя забывать о том, что она многое потеряла.
Греве — полезный работяга и чекер, умеющий брать на себя грязную работу. Эклунд и Хенрикссон планировались на позицию центра в
Сидеть в обороне, терпеть и пахать без шайбы скандинавы не хотят. И, пожалуй, не умеют. Сборной России осталось лишь взять и забрать свое. Если у нее ничего не получится, то оправданий уже быть не может.
Михаил Зислис