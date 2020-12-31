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08:20 (мск), источник: ТАСС

Сборная Германии по хоккею победила команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал МЧМ

ТАСС, 31 декабря. Сборная Германии по хоккею со счетом 5:4 обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

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Источник: AFP 2020

В составе сборной Германии заброшенные шайбы на счету Джона Петерки (5, 18, 58-я минуты) и Тима Штюцле (10, 34). За швейцарцев отличились Ноа Делемонт (50), Ронни Далер (51), Ноа Майер (59), Симон Кнак (60).

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По итогам группового этапа сборная Германии набрала 5 очков и заняла третье место в группе A, выйдя в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, где сыграет со второй командой группы B. Швейцарцы стали последними, проиграв все четыре матча.

Из группы А в плей-офф турнира также вышли сборные Канады, Финляндии (обе — 9 очков) и Словакии (4). Канадцы и финны встретятся 1 января в матче за первое место в группе.

Ранее в четвертьфинал турнира вышли сборные России, США и Швеции, представляющие группу B. Команда Игоря Ларионова позднее в четверг проведет матч против шведов, начало — в 5:30 мск. В случае победы в основное время, сборная России займет первое место в группе и в четвертьфинале сыграет со словаками.

Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.

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