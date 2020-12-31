Сборная Германии по хоккею победила команду Швейцарии и вышла в четвертьфинал МЧМ

В составе сборной Германии заброшенные шайбы на счету Джона Петерки (5, 18, 58-я минуты) и Тима Штюцле (10, 34). За швейцарцев отличились Ноа Делемонт (50), Ронни Далер (51), Ноа Майер (59), Симон Кнак (60).
По итогам группового этапа сборная Германии набрала 5 очков и заняла третье место в группе A, выйдя в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, где сыграет со второй командой группы B. Швейцарцы стали последними, проиграв все четыре матча.
Из группы А в плей-офф турнира также вышли сборные Канады, Финляндии (обе — 9 очков) и Словакии (4). Канадцы и финны встретятся 1 января в матче за первое место в группе.
Ранее в четвертьфинал турнира вышли сборные России, США и Швеции, представляющие группу B. Команда Игоря Ларионова позднее в четверг проведет матч против шведов, начало — в 5:30 мск. В случае победы в основное время, сборная России займет первое место в группе и в четвертьфинале сыграет со словаками.
Чемпионат мира завершится в ночь на 6 января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.