Сборная России обыграла Швецию в овертайме в матче МЧМ

Встреча группы В завершилась победой российских хоккеистов в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abc48de3ccd2112a3f8" data-vnd="9abc48de3ccd2112a3f8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abc48de3ccd2112a3f8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В основное время шайбы у россиян забросили Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я) и Кирилл Кирсанов (50-я). У шведов отличились Арвид Костмар (15-я), Александр Хольц (36-я) и Ноэль Гюнлер (59-я). Победу сборной России за шесть секунд до конца овертайма принес Марат Хуснутдинов.

Шведы не проигрывали на групповых этапах молодежных чемпионатов мира на протяжении 54 матчей — с 31 декабря 2006 года.

Сборная России набрала восемь очков и сейчас занимает в группе первое место, шведы с семью баллами идут вторыми.