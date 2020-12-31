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08:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России обыграла Швецию в овертайме в матче МЧМ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Сборная России по хоккею в овертайме нанесла поражение команде Швеции в своем заключительном матче на групповом этапе молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне.

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Источник: AFP 2020

Встреча группы В завершилась победой российских хоккеистов в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

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В основное время шайбы у россиян забросили Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я) и Кирилл Кирсанов (50-я). У шведов отличились Арвид Костмар (15-я), Александр Хольц (36-я) и Ноэль Гюнлер (59-я). Победу сборной России за шесть секунд до конца овертайма принес Марат Хуснутдинов.

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Шведы не проигрывали на групповых этапах молодежных чемпионатов мира на протяжении 54 матчей — с 31 декабря 2006 года.

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Сборная России набрала восемь очков и сейчас занимает в группе первое место, шведы с семью баллами идут вторыми.

Сборной Швеции еще предстоит заключительный матч группового этапа с американцами, у которых шесть очков, а российская команда в любом случае не опустится ниже второго места.

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