Сборная России обыграла Швецию в овертайме в матче МЧМ

Встреча группы В завершилась победой российских хоккеистов в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).
В основное время шайбы у россиян забросили Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я) и Кирилл Кирсанов (50-я). У шведов отличились Арвид Костмар (15-я), Александр Хольц (36-я) и Ноэль Гюнлер (59-я). Победу сборной России за шесть секунд до конца овертайма принес Марат Хуснутдинов.
Шведы не проигрывали на групповых этапах молодежных чемпионатов мира на протяжении 54 матчей — с 31 декабря 2006 года.
Сборная России набрала восемь очков и сейчас занимает в группе первое место, шведы с семью баллами идут вторыми.
Сборной Швеции еще предстоит заключительный матч группового этапа с американцами, у которых шесть очков, а российская команда в любом случае не опустится ниже второго места.