Русские ответили на слова о грязной игре! Шведы наехали на наших и проиграли в группе МЧМ впервые за 14 лет
Жизнь точно лучший драматург.
Жизнь точно лучший драматург.
Для сборной России начинается чемпионат мира. Всерьез.
Но товарняк с «кленовыми», а также последующие игры в группе лишь подготавливали команду Игоря Ларионова к действительно важным битвам. Сначала мы насторожились
Матч со Шведами был развилкой для российской команды. Проигрывают — могут занять четвертое место, а там и условные финны в роли соперников по четвертьфиналу не за горами. Побеждают — гарантированно выигрывают группу и выходят на словаков. Все просто. Да только обыграть шведов на групповом этапе не удавалось никому с 2006 года. А без Егора Чинахова, который накануне получил травму и не смог восстановиться, проделать подобный трюк было еще сложнее. Тем не менее, начали наши парни очень бодро. Даже забили! В первой смене! Да только Василий Подколзин перед броском Родиона Амирова откровенно воткнулся в шведского вратаря. Блокировка.
Отмененный гол мог привести к двум противоположным последствиям. Либо разозлит наших парней, либо выпустит из них пар. Россияне показали себя психологически устойчивой командой и максимально правильно отреагировали на решение судей. Подопечные Ларионова провели
А что же шведы? За весь первый период они всего однажды заперли наших парней в зоне, а единственный индивидуальный проход устроил двухметровый Эльмер Сёдерблом. До поры до времени матч обходился без реальных моментов у ворот сборной России, а ответный гол родился буквально из ничего. Шведы
Еще дебютная попытка сборной России реализовать лишнего получилась хоть и не результативной, но вполне продуктивной. На пятак
В общем, работали обе спецбригады, пусть и не идеально.
Повторилась история незадолго до первого перерыва. Россияне разыгрывали лишнего
Родион так и показал, арбитрам, мол, «не отмените!».
Забивать мы могли и после броска Князева, но шайба угодила в штангу. Но по иронии судьбы именно Артемий стал автором кошмарной пятиминутки. Два подряд удаления нашего защитника наложились друг на друга, а кроме того шведы еще минуту играли на отложенном штрафе. Эта была настоящая лавина, которая накрывала сборную России. И до поры до времени наши парни справлялись. Разве что Александр Хольц угодил в перекладину. В остальном Аскаров и наша четверка сражались героически.
Тем обиднее была шайба, которая
В перерыве Хольц в пух и прах раскритиковал хоккеистов сборной России. Мол, они и не такие мастеровитые, как шведы, и вообще играют грязно. В частности, швед был уверен, что судьи наших парней еще простили, не дав 5+20. Вряд ли подопечные Ларионова это слышали, но как же символично, что в середине решающего периода именно Хольц отправился на скамейку штрафников…
Наказать Хольца за длинный язык могли наши нападающие. В частности, Илья Сафонов, бросавший с пятака
Удивительная победа сборной России, которая прервала не менее удивительную победную серию шведов.
До встречи с командой Ларионова они не проигрывали в группе на МЧМ 14 лет и 54 матча.
Дмитрий Ерыкалов