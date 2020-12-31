Русские ответили на слова о грязной игре! Шведы наехали на наших и проиграли в группе МЧМ впервые за 14 лет

Для сборной России начинается чемпионат мира. Всерьез. По-настоящему. Кто-то скажет, что турнир в Эдмонтоне стартовал даже раньше его реальных сроков — с контрольного матча против Канады.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abc48de3ccd2112a3f8" data-vnd="9abc48de3ccd2112a3f8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abc48de3ccd2112a3f8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но товарняк с «кленовыми», а также последующие игры в группе лишь подготавливали команду Игоря Ларионова к действительно важным битвам. Сначала мы насторожились из-за отсутствия голов, потом успокоились победой над американцами, разочаровались «баранкой» от чехов и более-менее пришли себя, поиздевавшись над австрийцами. И только теперь, узнав истинную силу сборной России, результат вышел на первое место.

Матч со Шведами был развилкой для российской команды. Проигрывают — могут занять четвертое место, а там и условные финны в роли соперников по четвертьфиналу не за горами. Побеждают — гарантированно выигрывают группу и выходят на словаков. Все просто. Да только обыграть шведов на групповом этапе не удавалось никому с 2006 года. А без Егора Чинахова, который накануне получил травму и не смог восстановиться, проделать подобный трюк было еще сложнее. Тем не менее, начали наши парни очень бодро. Даже забили! В первой смене! Да только Василий Подколзин перед броском Родиона Амирова откровенно воткнулся в шведского вратаря. Блокировка.

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Отмененный гол мог привести к двум противоположным последствиям. Либо разозлит наших парней, либо выпустит из них пар. Россияне показали себя психологически устойчивой командой и максимально правильно отреагировали на решение судей. Подопечные Ларионова провели какую-то запредельно крутую десятиминутку, за которую забили однажды, а могли и больше. Еще до того, как Виталий Абрамов передачей на пятак сделал Егора Афанасьева автором первого легального гола, у нас было несколько перспективных атак. На своих плечах шайбу протаскивал Башкиров, уверенно подключались защитники, а причиной доминирования сборной России стал тот самый гегенпрессинг, который Ларионов подсмотрел у Юргена Клоппа.

А что же шведы? За весь первый период они всего однажды заперли наших парней в зоне, а единственный индивидуальный проход устроил двухметровый Эльмер Сёдерблом. До поры до времени матч обходился без реальных моментов у ворот сборной России, а ответный гол родился буквально из ничего. Шведы каким-то образом увели с пятака нашу пару защитников Бычков — Мухамадуллин, оставив у ворот Аскарова нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка. Чтобы остановить Арвида Костмара ему попросту не хватило навыков. Почти сразу после заброшенной шайбы «Тре крунур» получили шанс в большинстве, но, как и у России, первая попытка оказалась комом.

Еще дебютная попытка сборной России реализовать лишнего получилась хоть и не результативной, но вполне продуктивной. На пятак мини-танком вырвался Подколзин, а Абрамов находил партнера умной передачей.

В общем, работали обе спецбригады, пусть и не идеально.

Повторилась история незадолго до первого перерыва. Россияне разыгрывали лишнего по-разному, как вертикально, через защитников (по шайбе классно приложился Чистяков), так и по горизонтали с более витиеватыми комбинациями. Хуснутдинов, Подколзин и Амиров начертили так, что судьям было уже не придраться.

Родион так и показал, арбитрам, мол, «не отмените!».

Второй период для сборной традиционно складывался непросто. Наши парням стало сложнее контролировать шайбу, но при этом они регулярно бегали в быстрые прорывы. Абрамов мог решать в атаке «3 в 2», но вместо броска выбрал передачу. А вот Грошеву не оставалось ничего, кроме как бросать после передачи Бардакова, однако с неудобной руки забить было невероятно трудно. Даже в меньшинстве россияне не забывали распрямлять свою пружину.

Забивать мы могли и после броска Князева, но шайба угодила в штангу. Но по иронии судьбы именно Артемий стал автором кошмарной пятиминутки. Два подряд удаления нашего защитника наложились друг на друга, а кроме того шведы еще минуту играли на отложенном штрафе. Эта была настоящая лавина, которая накрывала сборную России. И до поры до времени наши парни справлялись. Разве что Александр Хольц угодил в перекладину. В остальном Аскаров и наша четверка сражались героически.

Тем обиднее была шайба, которая все-таки влетела в ворота Аскарова. Причем влетела после броска с отрицательного угла, срикошетив от ноги нашего голкипера. Автором гола стал тот самый Хольц, которому не повезло в большинстве. На этом мучения наших парней могли закончиться, но подопечные Ларионова продолжили сами себе создавать проблемы. Нарушал правила Амиров, а в незадолго до перерыва глупые две минуты схватил Абрамов. И это еще Чистякова, который на какое-то время уходил в раздевалку после удара клюшкой по лицу, простили, не удалив за выброс шайбы.

В перерыве Хольц в пух и прах раскритиковал хоккеистов сборной России. Мол, они и не такие мастеровитые, как шведы, и вообще играют грязно. В частности, швед был уверен, что судьи наших парней еще простили, не дав 5+20. Вряд ли подопечные Ларионова это слышали, но как же символично, что в середине решающего периода именно Хольц отправился на скамейку штрафников…

Наказать Хольца за длинный язык могли наши нападающие. В частности, Илья Сафонов, бросавший с пятака из-под ноги! Активно, как и весь матч, было первое звено. И именно оно помогло забросить шайбу Кириллу Кирсанову! Защитник СКА нанес идеальный бросок в дальнюю девятку шведских ворот. У Амирова голевая передача, но немалый вклад внес и Хуснутдинов, перекрываший солнце вратарю.

До досрочной победы в группе наши парни не дотерпели всего минуту. Шведы сначала угодили в перекладину, потом, сняв вратаря, все-таки сравняли счет. Да, шайба влетела в ворота Аскарова после обидного рикошета, но кто об этом вспомнит? Команды были достойны друг друга и в равной степени не заслужили поражения в основное время. Ну, а верхом драматизма стало удаление Костамара и победный гол Хуснутдинова за шесть секунд до сирены!

Удивительная победа сборной России, которая прервала не менее удивительную победную серию шведов.

Спорт-Экспресс

До встречи с командой Ларионова они не проигрывали в группе на МЧМ 14 лет и 54 матча.