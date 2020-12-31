Хоккеист молодежной сборной России Чинахов вернется к тренировкам 1 января

В среду Чинахов получил травму в матче третьего тура группового этапа с австрийцами и в четверг пропустил встречу с командой Швеции (4:3 ОТ).
«Он чувствует себя хорошо. Как говорят врачи, 1 января он должен тренироваться. Посмотрим, сможет ли он сыграть в четвертьфинале», — сказал Ларионов.
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне сборная России сыграет со словаками или немцами. «В четвертьфинале мы выходим на соперника, которому терять нечего. В хоккее случаются ошибки, одна ошибка может решить все. Есть вещи, которые ты не можешь предсказать. Будем готовиться очень серьезно к любому сопернику», — подчеркнул главный тренер молодежной сборной России.
В заключительном матче группового этапа россияне переиграли шведов со счетом 4:3 в овертайме. «Овертайм показал, насколько терпение, мастерство и талант могут решить исход матча. Очень рады, что ребята, которые вышли на большинство, решили исход матча. Это колоссальный опыт, который поможет нам в следующих играх», — заключил Ларионов.
Четвертьфинальные игры состоятся в ночь на 3 января 2021 года.