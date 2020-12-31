Хоккеист молодежной сборной России Чинахов вернется к тренировкам 1 января

В среду Чинахов получил травму в матче третьего тура группового этапа с австрийцами и в четверг пропустил встречу с командой Швеции (4:3 ОТ).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abc48de3ccd2112a3f8" data-vnd="9abc48de3ccd2112a3f8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abc48de3ccd2112a3f8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он чувствует себя хорошо. Как говорят врачи, 1 января он должен тренироваться. Посмотрим, сможет ли он сыграть в четвертьфинале», — сказал Ларионов.

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В четвертьфинале молодежного чемпионата мира в канадском Эдмонтоне сборная России сыграет со словаками или немцами. «В четвертьфинале мы выходим на соперника, которому терять нечего. В хоккее случаются ошибки, одна ошибка может решить все. Есть вещи, которые ты не можешь предсказать. Будем готовиться очень серьезно к любому сопернику», — подчеркнул главный тренер молодежной сборной России.

В заключительном матче группового этапа россияне переиграли шведов со счетом 4:3 в овертайме. «Овертайм показал, насколько терпение, мастерство и талант могут решить исход матча. Очень рады, что ребята, которые вышли на большинство, решили исход матча. Это колоссальный опыт, который поможет нам в следующих играх», — заключил Ларионов.