Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Россия U20
Швеция U20
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Чехия U20
Австрия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Швейцария U20
Германия U20
45
Хоккей. КХЛ
30.12
Йокерит
СКА
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Финляндия U20
Словакия U20
60
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2021
Канада U20
Финляндия U20
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
10:51 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Матч молодежного ЧМ по хоккею между россиянами и шведами был достоин финала

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Игра групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швеции была достойна финала. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россияне обыграли шведов в овертайме со счетом 4:3, упустив победу в основное время на последней минуте.

«Валидольная игра, валидольные последние минуты. Хочу сказать, что так играются финальные матчи, — это борьба до конца между двумя достойными командами, — сказал Третьяк. — Жаль, что нам за минуту до конца гол забили, но рикошет такой дурацкий получился. Хорошо, в большинстве сыграли (победную шайбу команда России забросила в большинстве в овертайме — прим. ТАСС)».

«Сегодня было видно, что у нас играла команда: грамотно, без особых ошибок, на высоких скоростях», — добавил он.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Германии (если станет второй в группе) или Словакии (если сохранит первую строчку). В случае победы сборной Швеции или команды США в основное время сборная России займет второе место, если американцы выиграют не в основное время, россияне сохранят первую строчку.

Россия U20
4:3ОТ
2:1, 0:1, 1:1
Швеция U20
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Шведы наехали на наших и уступили в группе МЧМ впервые за 14 лет
«Реал» прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании
Топ-7 трансферов лета-2020 в АПЛ, которые сработали лучше других
Российскому обладателю Кубка Стэнли успешно провели операцию
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
Чемпион UFC побьется за второй пояс
47-летняя легенда бокса готовится к возобновлению карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь