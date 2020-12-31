Третьяк: Матч молодежного ЧМ по хоккею между россиянами и шведами был достоин финала

Россияне обыграли шведов в овертайме со счетом 4:3, упустив победу в основное время на последней минуте.

«Валидольная игра, валидольные последние минуты. Хочу сказать, что так играются финальные матчи, — это борьба до конца между двумя достойными командами, — сказал Третьяк. — Жаль, что нам за минуту до конца гол забили, но рикошет такой дурацкий получился. Хорошо, в большинстве сыграли (победную шайбу команда России забросила в большинстве в овертайме — прим. ТАСС)».

«Сегодня было видно, что у нас играла команда: грамотно, без особых ошибок, на высоких скоростях», — добавил он.