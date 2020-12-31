Ларионов: Молодежная сборная РФ не первое десятилетие получает необоснованные удаления

Встреча между сборными России и Швеции завершилась победой подопечных Ларионова со счетом 4:3 в овертайме. Российские хоккеисты пять раз играли в меньшинстве, четыре раза получив удаления во втором периоде.

«У нас нет претензий к судьям, здесь вопрос больше к эмоциональному настрою. Игра была очень важная на этом этапе, поэтому эмоции перехлестывали ребят. Хотя мы предупреждали, что терпение и дисциплина — основные ингредиенты успеха. Очень сложно играть против таких сильных команд столько времени в меньшинстве», — подчеркнул Ларионов.

«Это будет очередным уроком. Не первый год и не первое десятилетие мы получаем удаления, которые не обоснованы. Постараемся в разговоре объяснить ребятам, чтобы устранить эти моменты. Мы не имеем права удаляться, особенно вдали от своих ворот, и помогать тем самым сопернику», — добавил главный тренер молодежной сборной России.

Шведские хоккеисты ни разу не реализовали численное преимущество, а россияне смогли это сделать трижды при четырех попытках. «Мы слегка упростили игру в большинстве. Понимаем, насколько важна роль защитников, которые умеют доводить шайбу до ворот. Необходимо создавать движение и иметь людей, которые умеют сыграть на добивании, на подборе, подставить клюшку под бросок», — заключил Ларионов.