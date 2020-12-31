Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Россия U20
Швеция U20
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Чехия U20
Австрия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Швейцария U20
Германия U20
45
Хоккей. КХЛ
30.12
Йокерит
СКА
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Финляндия U20
Словакия U20
60
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2021
Канада U20
Финляндия U20
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
10:57 (мск), источник: ТАСС

Ларионов: Молодежная сборная РФ не первое десятилетие получает необоснованные удаления

ТАСС, 31 декабря. Хоккеисты молодежной сборной России десятилетиями получают необоснованные удаления, как в матче группового этапа чемпионата мира со шведами. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Игорь Ларионов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча между сборными России и Швеции завершилась победой подопечных Ларионова со счетом 4:3 в овертайме. Российские хоккеисты пять раз играли в меньшинстве, четыре раза получив удаления во втором периоде.

«У нас нет претензий к судьям, здесь вопрос больше к эмоциональному настрою. Игра была очень важная на этом этапе, поэтому эмоции перехлестывали ребят. Хотя мы предупреждали, что терпение и дисциплина — основные ингредиенты успеха. Очень сложно играть против таких сильных команд столько времени в меньшинстве», — подчеркнул Ларионов.

«Это будет очередным уроком. Не первый год и не первое десятилетие мы получаем удаления, которые не обоснованы. Постараемся в разговоре объяснить ребятам, чтобы устранить эти моменты. Мы не имеем права удаляться, особенно вдали от своих ворот, и помогать тем самым сопернику», — добавил главный тренер молодежной сборной России.

Шведские хоккеисты ни разу не реализовали численное преимущество, а россияне смогли это сделать трижды при четырех попытках. «Мы слегка упростили игру в большинстве. Понимаем, насколько важна роль защитников, которые умеют доводить шайбу до ворот. Необходимо создавать движение и иметь людей, которые умеют сыграть на добивании, на подборе, подставить клюшку под бросок», — заключил Ларионов.

Сборная России благодаря победе гарантировала себе как минимум второе место по итогам группового этапа. В четвертьфинале команда Ларионова сыграет со словаками или немцами.

Россия U20
4:3ОТ
2:1, 0:1, 1:1
Швеция U20
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Шведы наехали на наших и уступили в группе МЧМ впервые за 14 лет
«Реал» прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании
Топ-7 трансферов лета-2020 в АПЛ, которые сработали лучше других
Российскому обладателю Кубка Стэнли успешно провели операцию
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
Чемпион UFC побьется за второй пояс
47-летняя легенда бокса готовится к возобновлению карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь