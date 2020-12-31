Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Россия U20
Швеция U20
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:00
Чехия U20
Австрия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
02:00
Швейцария U20
Германия U20
45
Хоккей. КХЛ
30.12
Йокерит
СКА
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
30.12
Финляндия U20
Словакия U20
60
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2021
Канада U20
Финляндия U20
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
11:06 (мск), источник: ТАСС

Фетисов: Тренерам сборной России по хоккею важно подвести команду к решающим матчам МЧМ

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Тренерскому штабу молодежной сборной России важно подвести команду к решающим матчам чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока и обладатель Кубка Стэнли как тренер Вячеслав Фетисов.

Наверх
Источник: AFP 2020

В четверг россияне обыграли в овертайме шведов со счетом 4:3 в заключительном матче группового этапа и по его итогам не опустятся ниже второй строчки в своей группе.

«Групповой этап, конечно, важен, но это не самое главное. Иногда можно прибавлять, хорошо играть в отборочном турнире и проиграть все в плей-офф. На таких турнирах самое важное — подвести команду к решающим матчам. Считаю, что команда готова к плей-офф, будем ждать следующей игры», — сказал Фетисов.

«Тренеры и все, кто находятся в команде, должны справиться с эмоциями. Если справятся, то все будет хорошо. Ребята умеют играть, знают, как все делать», — добавил он.

В ¼ финала россияне могут сыграть с командами Словакии или Германии. «В четвертьфинале расслабляться нельзя, игры на вылет приобретают другую психологию. Оба возможных соперника нам по зубам, будет хорошая подготовка к полуфиналу», — отметил он.

Фетисов считает, что главными соперниками сборной России в плей-офф будут команды Канады, США и Швеции. «Американцы будут прибавлять, они хорошо обучены и дисциплинированы, в последние 20 лет на молодежном уровне это одна из самых стабильных и опасных для нас команд. У канадцев как всегда сильная сборная, тем более они играют дома. Шведы играют технично, демонстрируют свой стиль игры, но мы уже обыграли и американцев, и шведов, опыт игры с ними есть», — заключил собеседник агентства.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Шведы наехали на наших и уступили в группе МЧМ впервые за 14 лет
«Реал» прервал серию из пяти побед в чемпионате Испании
Топ-7 трансферов лета-2020 в АПЛ, которые сработали лучше других
Российскому обладателю Кубка Стэнли успешно провели операцию
Как вы следили за спортом в этом году? Проверьте себя!
Чемпион UFC побьется за второй пояс
47-летняя легенда бокса готовится к возобновлению карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь