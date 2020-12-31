Фетисов: Тренерам сборной России по хоккею важно подвести команду к решающим матчам МЧМ

В четверг россияне обыграли в овертайме шведов со счетом 4:3 в заключительном матче группового этапа и по его итогам не опустятся ниже второй строчки в своей группе.

«Групповой этап, конечно, важен, но это не самое главное. Иногда можно прибавлять, хорошо играть в отборочном турнире и проиграть все в плей-офф. На таких турнирах самое важное — подвести команду к решающим матчам. Считаю, что команда готова к плей-офф, будем ждать следующей игры», — сказал Фетисов.

«Тренеры и все, кто находятся в команде, должны справиться с эмоциями. Если справятся, то все будет хорошо. Ребята умеют играть, знают, как все делать», — добавил он.

В ¼ финала россияне могут сыграть с командами Словакии или Германии. «В четвертьфинале расслабляться нельзя, игры на вылет приобретают другую психологию. Оба возможных соперника нам по зубам, будет хорошая подготовка к полуфиналу», — отметил он.