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11:30 (мск), источник: Sport24

Как Россия пойдет за золотом молодежного ЧМ? В полуфинале наши почти наверняка сыграют с Канадой или США

Все — о сетке плей-офф.

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Источник: IIHF

На молодежном чемпионате мира по хоккею в Эдмонтоне завершился групповой этап. Sport24 рассказывает о полуфинальных парах и пытается предсказать, кого предстоит обыгрывать сборной России на пути к золоту.

2 января

Хоккей

Молодежный ЧМ 2020-2021
1/4 финала, 2.01.2021, 20:00

Россия U20-Германия U20-

20:00 (мск) Россия — Германия

Команда Игоря Ларионова провела не самый однозначный групповой этап. Да на его старте наши обыграли американцев, но в той игре сборной России изрядно повезло — поплыл вратарь «звездно-полосатых» Спенсер Найт, а в концовке у США были все шансы вытащить матч. Затем же случилось безликое поражение от чехов, которое оставило слишком вопросов. Разгром австрийцев всерьез воспринимать не стоит, а вот победа над шведами стала возможно, благодаря тому, что россияне выдали лучшую игру на турнире. Осталось перенести это качество на плей-офф, но чтобы пройти сборную Германии должно хватить и меньших энергозатрат. Измученные перед первенством планеты коронавирусными потерями немцы — соперник, которого надо проходить спокойно и уверенно.

Хоккей

Молодежный ЧМ 2020-2021
1/4 финала, 2.01.2021, 23:30

Финляндия U20-Швеция U20-

23:30 — Финляндия — Швеция

Финны должны быть довольны тем, как завершилась рубка в сильной группе B. Если выбирать из тройки Россия, США, Швеция — то, кажется, именно последние выглядят идеальным соперником по четвертьфиналу. Всем хорошо известна некубковость мини-версии «Тре Крунур» — не проигрывая на групповом этапе на протяжении 54 матчей, они умудрились взять за это время лишь один титул. К тому же, в Эдмонтон шведы привезли не идеальный состав, а концовку предварительного раунда завалили. Они все равно выглядят в этой паре фаворитами, но этот тот случай, когда точно стоит ждать сюрприза.

3 января

Хоккей

Молодежный ЧМ 2020-2021
1/4 финала, 3.01.2021, 3:00

Канада U20-Чехия U20-

3:00 Канада — Чехия

Хотите сильно впечатлиться на старте Нового года? Загляните в турнирную таблицу группы А молодежного чемпионата мира. Там вы увидите 4 победы канадцев в основное время при разнице шайб 33:4. Когда в стартовой игре «Кленовые листья» разнесли Германию 16:2, у многих возникли вопросы — а стоило ли так издеваться над соперником, который не смог собрать на матч полный состав. Но хозяева прошлись катком и по остальным соперникам, закрепив за собой статус главного фаворита турнира. Чехи свой главный поединок в Эдмонтоне уже провели, сенсационно обыграв Россию, после четвертьфинала они должны отправиться домой.

Хоккей

Молодежный ЧМ 2020-2021
1/4 финала, 3.01.2021, 6:30

США U20-Словакия U20-

5:30 США — Словакия

Американцы хоть и проиграли в первый игровой день россиянам, уже по ходу этого матча показал, на что способны, едва не отыгравшись со счета 1:4. С остальными соперниками по группе у них проблем вообще не возникло, а сборная Словакия точно не выглядит сильнее, чем чехи или шведы. Молодежный хоккей — идеальная площадка для сенсаций, но эта пара вряд ли оправдает такой статус.

С кем Россия сыграет в полуфинале?

Перед полуфиналом пройдет перепосев команд на основе следующих критериев:

  1. Место в группе,
  2. Количество очков в группе,
  3. Разница забитых и пропущенных шайб в группе,
  4. Количество забитых голов в группе,
  5. Посев перед стартом турнира.

Сборная с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

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Рейтинг сборных после группового этапа:

  1. Канада
  2. США
  3. Финляндия
  4. Россия
  5. Швеция
  6. Германия
  7. Чехия
  8. Словакия.

Если Канада и США выиграют свои четвертьфиналы, то именно с одной североамериканских сборных Россия и сыграет в полуфинале. При условии победы на Германией, естественно.

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