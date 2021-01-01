Как Россия пойдет за золотом молодежного ЧМ? В полуфинале наши почти наверняка сыграют с Канадой или США
Все — о сетке
Все — о сетке
На молодежном чемпионате мира по хоккею в Эдмонтоне завершился групповой этап. Sport24 рассказывает о полуфинальных парах и пытается предсказать, кого предстоит обыгрывать сборной России на пути к золоту.
20:00 (мск) Россия — Германия
Команда Игоря Ларионова провела не самый однозначный групповой этап. Да на его старте наши обыграли американцев, но в той игре сборной России изрядно повезло — поплыл вратарь «звездно-полосатых» Спенсер Найт, а в концовке у США были все шансы вытащить матч. Затем же случилось безликое поражение от чехов, которое оставило слишком вопросов. Разгром австрийцев всерьез воспринимать не стоит, а вот победа над шведами стала возможно, благодаря тому, что россияне выдали лучшую игру на турнире. Осталось перенести это качество на
23:30 — Финляндия — Швеция
Финны должны быть довольны тем, как завершилась рубка в сильной группе B. Если выбирать из тройки Россия, США, Швеция — то, кажется, именно последние выглядят идеальным соперником по четвертьфиналу. Всем хорошо известна некубковость
3:00 Канада — Чехия
Хотите сильно впечатлиться на старте Нового года? Загляните в турнирную таблицу группы А молодежного чемпионата мира. Там вы увидите 4 победы канадцев в основное время при разнице шайб 33:4. Когда в стартовой игре «Кленовые листья» разнесли Германию 16:2, у многих возникли вопросы — а стоило ли так издеваться над соперником, который не смог собрать на матч полный состав. Но хозяева прошлись катком и по остальным соперникам, закрепив за собой статус главного фаворита турнира. Чехи свой главный поединок в Эдмонтоне уже провели, сенсационно обыграв Россию, после четвертьфинала они должны отправиться домой.
5:30 США — Словакия
Американцы хоть и проиграли в первый игровой день россиянам, уже по ходу этого матча показал, на что способны, едва не отыгравшись со счета 1:4. С остальными соперниками по группе у них проблем вообще не возникло, а сборная Словакия точно не выглядит сильнее, чем чехи или шведы. Молодежный хоккей — идеальная площадка для сенсаций, но эта пара вряд ли оправдает такой статус.
Перед полуфиналом пройдет перепосев команд на основе следующих критериев:
Сборная с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Рейтинг сборных после группового этапа:
Если Канада и США выиграют свои четвертьфиналы, то именно с одной североамериканских сборных Россия и сыграет в полуфинале. При условии победы на Германией, естественно.