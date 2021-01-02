Россия, США, Канада — кто круче всех? Рейтинг сборных на МЧМ перед плей-офф
Пока хозяева турнира произвели сильнейшее впечатление, но однозначным фаворитом их назвать нельзя.
Пока хозяева турнира произвели сильнейшее впечатление, но однозначным фаворитом их назвать нельзя.
Российский нападающий пропустит четвертьфинал МЧМ
Слабейшая с большим отрывом сборная турнира, закончившая его с разницей голов 1:29 и бросков в створ 49−249. Австрийцам не повезло попасть в группу, где не было ни Швейцарии, ни Словакии, и самым «легким» соперником были чехи, поэтому ожидать
Швейцарцы чуть не спаслись со словаками с 0:1, могли отыграться с 0:4 у немцев и получили разгром только от Канады. Сам результат не такой страшный — хуже то, что, как и у Австрии, никто не выделялся, да и особо некому было, ведь на МЧМ приехала сборная вообще без единого задрафтованного хоккеиста. Швейцарские сборные редко блещут суперсоставами: либо есть
«Может быть много неожиданностей. На Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства». Ларионов — о четвертьфинале МЧМ.
Чуть получше Швейцарии, что и вылилось в победу в очном матче, упорную игру с Германией и пока главное достижение словаков — из группы А они навязали самую серьезную борьбу Канаде и даже могли сравнять счет в третьем периоде. Интересно посмотреть на эту сборную, самую молодую на турнире, через год — тогда могут сыграть 14 хоккеистов с МЧМ-2021, включая пока что 16-летних Немеца, Слафковски и Мешара. В четвертьфинале с США сейчас у Словакии шансов нет.
Немецкая сборная добилась исторического результата, попав в
Чехам таких хоккеистов очень недостает, но средний класс команды, конечно, выше, чем у Германии — без него победа над Россией была бы невозможна. Проблема в том, что против Канады оборонительная тактика вряд ли сработает: хозяева турнира за счет физического давления и игры на пятаке в
Единственный интригующий четвертьфинал, в котором ничего не понятно. Шведская сборная проиграла впервые за 14 лет два матча на групповом этапе, а ее лидеры разочаровывают: как линия обороны, потенциально лучшая на МЧМ (правда, у капитана Броберга травма), что форварды Хольц и Рэймонд, у которых на двоих 2 гола и 6 очков за 4 матча. Потери в составе и отсутствие главного тренера
Финнов это тоже касается — у них мы видели команды и посильнее. Со всеми аутсайдерами сборная Суоми справилась, но канадцы их задавили и раздавили: то, что удалось пропустить немного, уже успех. Со шведами Финляндии, конечно будет проще.
Американцы выше в таблице, Россия выиграла очный матч — групповой турнир стоит оценить примерно одинаково. У США более тонкая и техничная атака во главе с лучшим бомбардиром МЧМ Тревором Зеграсом (6+7 в 4 матчах), но если он играет чудесно, то другие потенциальные лидеры (Коуфилд, Калиев) пока разочаровывают.
К матчу со Швецией Игорь Ларионов поправил многое, но есть один важный фактор, который пока не сработал за Россию на этом турнире в полной мере. Ярослав Аскаров проводит хороший чемпионат (явно лучше прошлого), но неидеальный: все мы ждем, что он еще выдаст суперматч, который заставит им восхищаться.
Германия — раненый зверь, выбравшийся из западни. России стоит опасаться соперника, которому нечего терять.
Хозяева произвели страшное впечатление против финнов во всем, кроме самого важного — реализации игрового преимущества. Это было и в товарняке против России: разнообразия в создании голевых моментов канадцам не хватает.
Действовать первым номером против них что США, что нашей сборной будет проблематично, но если получится сделать то, что не удалось финнам — играть на контратаках (а еще зарабатывать большинство) — то Канада вполне может и лишиться чемпионства.