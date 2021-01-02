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12:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия, США, Канада — кто круче всех? Рейтинг сборных на МЧМ перед плей-офф

Пока хозяева турнира произвели сильнейшее впечатление, но однозначным фаворитом их назвать нельзя.

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Источник: ФХР

10. Австрия — 1 балл из 10

Российский нападающий пропустит четвертьфинал МЧМ из-за  дисквалификации. Тут точно все справедливо?

Слабейшая с большим отрывом сборная турнира, закончившая его с разницей голов 1:29 и бросков в створ 49−249. Австрийцам не повезло попасть в группу, где не было ни Швейцарии, ни Словакии, и самым «легким» соперником были чехи, поэтому ожидать чего-то, кроме четырех поражений, было сложно. Однако на фоне геройств немецких топ-проспектов 9-й номер драфта НХЛ Марко Росси оказался одним из главных разочарований МЧМ. Даже не из-за нуля очков — он банально не выделялся на фоне партнеров так, как должен это делать талант, превосходящий их в классе на порядок.

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9. Швейцария — 3 балла

Швейцарцы чуть не спаслись со словаками с 0:1, могли отыграться с 0:4 у немцев и получили разгром только от Канады. Сам результат не такой страшный — хуже то, что, как и у Австрии, никто не выделялся, да и особо некому было, ведь на МЧМ приехала сборная вообще без единого задрафтованного хоккеиста. Швейцарские сборные редко блещут суперсоставами: либо есть один-два топ-таланта, либо ряд добротных игроков с серьезным потенциалом стать звездой хотя бы в местной лиге. В этой команде не было видно ни первых, ни вторых.

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8. Словакия — 4 балла

«Может быть много неожиданностей. На Олимпиаде в Корее Германия была на волоске от чемпионства». Ларионов — о четвертьфинале МЧМ.

Чуть получше Швейцарии, что и вылилось в победу в очном матче, упорную игру с Германией и пока главное достижение словаков — из группы А они навязали самую серьезную борьбу Канаде и даже могли сравнять счет в третьем периоде. Интересно посмотреть на эту сборную, самую молодую на турнире, через год — тогда могут сыграть 14 хоккеистов с МЧМ-2021, включая пока что 16-летних Немеца, Слафковски и Мешара. В четвертьфинале с США сейчас у Словакии шансов нет.

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6−7. Германия и Чехия — 5 баллов

Немецкая сборная добилась исторического результата, попав в плей-офф в трудных обстоятельствах, заставила забыть про 2:16 с Канадой, но переоценивать ее тоже не нужно. Пусть Тим Штютцле и один из лучших хоккеистов турнира, но в этом составе Германии кроме него и Джона-Джейсона Петерки ни один игрок не смог бы по своему уровню пробиться в сборную России. Одно крутое звено (а точнее тройка, так как суперзащитников у немцев нет) — это хороший уровень для четвертьфинала МЧМ, но не более.

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Чехам таких хоккеистов очень недостает, но средний класс команды, конечно, выше, чем у Германии — без него победа над Россией была бы невозможна. Проблема в том, что против Канады оборонительная тактика вряд ли сработает: хозяева турнира за счет физического давления и игры на пятаке в какой-то момент неизбежно взломают чехов. Но помучаться с ними какое-то время канадцы могут.

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4−5. Швеция и Финляндия — 7 баллов

Единственный интригующий четвертьфинал, в котором ничего не понятно. Шведская сборная проиграла впервые за 14 лет два матча на групповом этапе, а ее лидеры разочаровывают: как линия обороны, потенциально лучшая на МЧМ (правда, у капитана Броберга травма), что форварды Хольц и Рэймонд, у которых на двоих 2 гола и 6 очков за 4 матча. Потери в составе и отсутствие главного тренера из-за ковида подбили шведов, у которых не настолько хватает мастерства, как обычно — а других козырей на международных турнирах у них обычно немного.

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Финнов это тоже касается — у них мы видели команды и посильнее. Со всеми аутсайдерами сборная Суоми справилась, но канадцы их задавили и раздавили: то, что удалось пропустить немного, уже успех. Со шведами Финляндии, конечно будет проще.

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2−3. Россия и США — 8 баллов

Американцы выше в таблице, Россия выиграла очный матч — групповой турнир стоит оценить примерно одинаково. У США более тонкая и техничная атака во главе с лучшим бомбардиром МЧМ Тревором Зеграсом (6+7 в 4 матчах), но если он играет чудесно, то другие потенциальные лидеры (Коуфилд, Калиев) пока разочаровывают.

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К матчу со Швецией Игорь Ларионов поправил многое, но есть один важный фактор, который пока не сработал за Россию на этом турнире в полной мере. Ярослав Аскаров проводит хороший чемпионат (явно лучше прошлого), но неидеальный: все мы ждем, что он еще выдаст суперматч, который заставит им восхищаться.

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1. Канада — 9 баллов

Германия — раненый зверь, выбравшийся из западни. России стоит опасаться соперника, которому нечего терять.

Хозяева произвели страшное впечатление против финнов во всем, кроме самого важного — реализации игрового преимущества. Это было и в товарняке против России: разнообразия в создании голевых моментов канадцам не хватает.

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Действовать первым номером против них что США, что нашей сборной будет проблематично, но если получится сделать то, что не удалось финнам — играть на контратаках (а еще зарабатывать большинство) — то Канада вполне может и лишиться чемпионства.

Четвертьфиналы МЧМ-2021:

  • Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)
  • Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)
  • Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)
  • США — Словакия (3 января, 6.30 мск).
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