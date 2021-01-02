Третьяк дал совет российской хоккейной молодежке перед матчем с Германией

Третьяк посчитал, что российская команда по уровню выше немецкой, поэтому главное для нее не расслабляться. Он добавил, что соперник дисциплинирован, поэтому с каждой игрой показывает лучший результат. «Нашим ребятам надо решать все вопросы в первом периоде, надо подавить соперника атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий. Кто сможет сдерживать свои эмоции, тот и победит», — подытожил глава ФХР.
29 декабря российская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счетом 7:1. Команда набрала восемь очков в четырех матчах и заняла второе место в таблице группы В.
Матч между Россией и Германией состоится 2 января. Он начнется в 20:00 по московскому времени.