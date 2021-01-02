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12:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Третьяк дал совет российской хоккейной молодежке перед матчем с Германией

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал совет молодежной сборной России по хоккею перед матчем четвертьфинала чемпионата мира против команды Германии. Его слова приводит РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

Третьяк посчитал, что российская команда по уровню выше немецкой, поэтому главное для нее не расслабляться. Он добавил, что соперник дисциплинирован, поэтому с каждой игрой показывает лучший результат. «Нашим ребятам надо решать все вопросы в первом периоде, надо подавить соперника атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий. Кто сможет сдерживать свои эмоции, тот и победит», — подытожил глава ФХР.

Молодежный ЧМ 2020-2021
1/4 финала, 2.01.2021, 20:00

Россия U20-Германия U20-

29 декабря российская команда обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира, разгромив австрийцев со счетом 7:1. Команда набрала восемь очков в четырех матчах и заняла второе место в таблице группы В.

Матч между Россией и Германией состоится 2 января. Он начнется в 20:00 по московскому времени.

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