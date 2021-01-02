Третьяк дал совет российской хоккейной молодежке перед матчем с Германией

Третьяк посчитал, что российская команда по уровню выше немецкой, поэтому главное для нее не расслабляться. Он добавил, что соперник дисциплинирован, поэтому с каждой игрой показывает лучший результат. «Нашим ребятам надо решать все вопросы в первом периоде, надо подавить соперника атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий. Кто сможет сдерживать свои эмоции, тот и победит», — подытожил глава ФХР.