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22:42 (мск), источник: ТАСС

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 2 января. Хоккеисты сборной России со счетом 2:1 обыграли команду Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

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Источник: AFP 2020

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (29), у проигравших отличился Флориан Элиаш (44). Первая шайба россиян была заброшена в меньшинстве. Игру пропустили форвард сборной России Егор Чинахов, который получил травму в третьем матче группового этапа с командой Австрии (7:1) и не сыграл во встрече со шведами (4:3 в овертайме), и получивший дисквалификацию Михаил Абрамов. Ворота российской команды в матче защищал Ярослав Аскаров.

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В других четвертьфинальных матчах позднее финны сыграют со шведами, канадцы — с чехами, а американцы — со словаками. Команды, вышедшие в полуфинал, будут распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой команды к последней): Канада, США, Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Чехия, Словакия. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая — с третьей.

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Таким образом, сборная России в полуфинале может сыграть с канадцами, если все четыре лучшие команды предварительного этапа одержат победы в четвертьфинальных встречах. При любом другом раскладе россияне могут встретиться с хозяевами турнира только в финале или матче за третье место.

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Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени, а финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

Россия U20
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Германия U20
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