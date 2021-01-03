Российские хоккеисты сыграют с канадцами в полуфинале молодежного чемпионата мира

В заключительном четвертьфинале сборная США одержала победу над командой Словакии со счетом 5:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артур Калиев (11-я минута), Джон Фариначчи (32, 56), Коул Кофилд (37) и Мэттью Бенирс (59), у проигравших отличились Матей Каслик (39) и Доминик Сойка (50). Сборная США установила рекорд молодежных чемпионатов мира по продолжительности сухой серии, американцы не пропускали голов на протяжении 218 минут 53 секунд.

Ранее в полуфинал вышли сборные России, Канады и Финляндии. Полуфинальные пары определялись по рейтингу команд по итогам группового этапа турнира. Первое место в этом рейтинге занимает сборная Канады, второе — США, третье — Финляндии, четвертое — России. Таким образом, сборная России в ½ финала встретится с командой Канады, сборная США — с командой Финляндии.

Хоккей Молодежный ЧМ 2020-2021 1/2 финала, 5.01.2021, 2:00 Канада U20 - Россия U20 -

Полуфиналы чемпионата мира пройдут в ночь на 5 января по московскому времени. Матч Канада — Россия начнется в 02:00 мск, США — Финляндия — в 05:30 мск. Финал и матч за третье место состоятся в ночь на 6 января.

Сборные России и Канады на прошлом чемпионате мира, который проходил в Чехии, встречались на групповом этапе и в финале. На групповом этапе российские хоккеисты разгромили канадцев (6:0), а в решающем матче турнира проиграли сопернику со счетом 3:4.

Перед стартом нынешнего мирового первенства команды России и Канады провели товарищеский матч, в котором победу одержали канадцы — 1:0.