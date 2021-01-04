Вратарь Аскаров — наша главная надежда против Канады. Пока он хорош, но вопросы есть

Выше Ярослава Аскарова на драфте НХЛ не выбирали ни одного российского вратаря — «Нэшвилл» в 2020 году выбрал игрока СКА под 11-м номером. Значит ли это, что у него потенциал выше, чем у Василевского, Шестеркина и Сорокина? Возможно, но пока ему только предстоит его раскрыть. Сейчас его главная задача — затащить молодежный чемпионат мира.

Аскарова вовсю сравнивают с Кэри Прайсом и утверждают, что такого талантливого вратаря не было уже давно. Но и критики Ярославу достается прилично. Например, комментатор TSN Рэй Ферраро раскритиковал его за игру на молодежном чемпионате мира. «Аскаров сам создает беспорядок», — заявил эксперт. Правда, автор сайта TheDraftAnalyst Стив Курнианос справедливо замечает, что из североамериканских экспертов только Ферраро сильно критикует Аскарова.

Наверняка это связано с активной игрой Ярослава на выходах — Аскаров умеет играть клюшкой и часто выезжает из ворот, чтобы начать атаку. Порой это приводит к ошибкам и опасным голевым моментам у российских ворот. Например, в матче с чехами неточная передача вратаря обернулась выходом форварда соперников «один в ноль». Аскаров спас, но «напожарил».

В современном хоккее вратари обязаны хорошо играть клюшкой — при большом количестве забросов в зону выход вратаря за ворота дает преимущество команде. Если он качественно останавливает шайбу и делает передачу, это сохраняет владение. Но иногда кажется, что Аскаров перебарщивает с выходами.

Впрочем, главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова это не смущает: «Полностью доверяю Ярославу, он профессионал. Не хочется что-то менять, он играет третьего защитника. Его манера игры меня не пугает. Ярослав не будет выходить просто так, он облегчает работу защитников».

Нельзя сказать, что Аскаров и непосредственно в воротах играет идеально. Например, в матче с немцами единственный гол был пропущен после броска Элиаса, который сложно назвать неотразимым. А одним из недостатков Ярослава называют игру ловушкой — слишком часто он пропускает под правую руку.

Впрочем, в остальном Ярослав провел качественный матч, а на последних минутах спас после броска все того же Элиаса.