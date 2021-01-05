Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

В игре, которая прошла в Эдмонтоне, была зафиксирована разгромная победа канадцев со счётом 5:0.

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Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте, когда отличился Алекс Ньюхук. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил треью шайбу в ворота россиян.

В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.

Во втором периоде судьи отменили гол сборной России из-за положения вне игры.

В заключительном периоде Дилан Козенс поставил точку в этом матче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AXYeRnz_D80" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).

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