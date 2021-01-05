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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады.

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Источник: AFP 2020

В игре, которая прошла в Эдмонтоне, была зафиксирована разгромная победа канадцев со счётом 5:0.

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Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте, когда отличился Алекс Ньюхук. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил треью шайбу в ворота россиян.

В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.

Во втором периоде судьи отменили гол сборной России из-за положения вне игры.

В заключительном периоде Дилан Козенс поставил точку в этом матче.

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Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи проходят в Эдмонтоне. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).

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Сборная Канады в свою очередь на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0).

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