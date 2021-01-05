Главный тренер российской молодежки оценил разгромное поражение от Канады на ЧМ

По мнению Ларионова, хоккеистам молодежной сборной России не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп и перевернуть игру. «Мы хорошо начали, провели первые смены в канадской зоне и никак не ожидали получить такой быстрый гол в свои ворота. Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3», — подчеркнул главный тренер. В целом он охарактеризовал канадскую сборную как более свежую, заряженную и дисциплинированную команду.

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«Кричать не собираюсь на ребят, это же сказал и своим ассистентам. Есть спокойный тон, который дойдет до ребят. Найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться», — оценил он разгромное поражение своих подопечных.

Команды встретились в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AXYeRnz_D80" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Канада сыграет с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будут бороться с проигравшей командой в этой паре за третье место. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.