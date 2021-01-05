Определился соперник России в матче за третье место молодежного ЧМ

Сборная США в полуфинале обыграла команду Финляндии со счетом 4:3. В составе сборной США шайбы забросили Алекс Туркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди, Артур Калиев. У финнов отличились Каспер Симонтайвал, забивший два гола, и Рони Хирвонен.

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Таким образом в финале сыграют Канада и США. Этот матч пройдет 6 января и начнется в 05:30 мск. Матч за бронзу состоится в 01:30 мск.

Ранее канадцы разгромили россиян в первом полуфинальном матче молодежного ЧМ. Команды встретились в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.