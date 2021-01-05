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11:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Определился соперник России в матче за третье место молодежного ЧМ

Россия встретится с Финляндией в матче за третье место молодежного чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Сборная США в полуфинале обыграла команду Финляндии со счетом 4:3. В составе сборной США шайбы забросили Алекс Туркотт, Джон Фариначчи, Мэттью Болди, Артур Калиев. У финнов отличились Каспер Симонтайвал, забивший два гола, и Рони Хирвонен.

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Таким образом в финале сыграют Канада и США. Этот матч пройдет 6 января и начнется в 05:30 мск. Матч за бронзу состоится в 01:30 мск.

Ранее канадцы разгромили россиян в первом полуфинальном матче молодежного ЧМ. Команды встретились в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.

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США U20
4:3
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