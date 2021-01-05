Заслуженный тренер России объяснил разгромное поражение молодежки от Канады

По мнению специалиста, команду перехвалили журналисты. «Они все читают, все видят. Психологию еще никто не отменял, дополнительные ожидания рождали излишнее давление и скованность, которая в конечном счете не позволяла реализовать свои моменты», — заявил тренер.

Россияне и канадцы встретились в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf35d14cf953d096a7b5" data-vnd="cf35d14cf953d096a7b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf35d14cf953d096a7b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Канада сыграет с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будет бороться с проигравшей командой в этой паре за третье место. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.