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13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Заслуженный тренер России объяснил разгромное поражение молодежки от Канады

Заслуженный тренер России Владимир Плющев объяснил разгромное поражение молодежки от Канады. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению специалиста, команду перехвалили журналисты. «Они все читают, все видят. Психологию еще никто не отменял, дополнительные ожидания рождали излишнее давление и скованность, которая в конечном счете не позволяла реализовать свои моменты», — заявил тренер.

Россияне и канадцы встретились в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» 5 января. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира.

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В финале Канада сыграет с победителем матча США — Финляндия. Российские хоккеисты будет бороться с проигравшей командой в этой паре за третье место. Оба матча пройдут в ночь с 5 на 6 января по московскому времени.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в канадском Эдмонтоне. Хозяева — действующие победители турнира, в 2020 году в финале они одержали победу над сборной России.

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