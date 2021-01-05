«Лучше бы я этого не видел, ситуация удручающая». Легендарный Фетисов — о провале России в полуфинале МЧМ

В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счетом 0:5. Об этом провале и о проблемах отечественного хоккея в целом Sport24 поговорил с легендарным Вячеславом Фетисовым.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--cf35d14cf953d096a7b5" data-vnd="cf35d14cf953d096a7b5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=cf35d14cf953d096a7b5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что случилось? Реально ли мы настолько слабы по сравнению с канадцами?

— Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился. Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное — то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого.

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— Вы часто говорите, что проблема в системе. Может быть, сейчас тот момент, чтобы пересмотреть или поменять что-то?

— Я не думаю, что кто-то будет что-то менять. Всех все устраивает. Что-нибудь расскажут в очередной раз. Я даже не хочу в эту историю влезать. Я не первый раз говорю о проблемах детского хоккея, мы не по тому пути идем. Видно, у кого-то другие планы, это их ответственность.

— Много критики обрушилось на Ларионова.

— Могу сказать, что ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады. Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Здесь дело не в настрое — навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что. Вратаря тоже критикуют, но это самое простое, что может быть. Игры не было, ни по какому показателю мы не были близки к канадцам. Я писал Игорю накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать что-то новое.

— Есть тоже люди, которым обидно, профессионалам, хоккеистам бывшим, но мне, кажется, вы единственный человек, который об этом говорит хоть как-то, так же эмоционально. Почему так происходит, и что делать, если как-то конструктивно говорить об этом?

— Я имею право говорить о том, что вижу, и то, что считаю нужным. Я могу ошибаться, могу быть неправым, могу что-то субъективно оценивать. Но я живу, и ко мне приходит информация, как депутату мне пишут родители, и я смотрю что происходит на самом деле и куда это все катится. Меня спрашивают — я отвечаю, меня не будут спрашивать — я не буду отвечать. Если меня спрашивают о том, что я вижу, то я вижу большие проблемы. Предупрежден не значит, что подготовлен. Здесь, наверное, другая тема.

Мы столько вложили в развитие хоккея в последнее время, что просто обидно, что у нас не появляются игроки уровня, который мы сейчас увидели у Канады.

Еще раз: ребята не играли с марта месяца, вдумайтесь в это. Собирались, создавали все за пару-тройку недель. И эмоций больше, и переживаний, и физически были больше готовы. Это к тому, что некоторые у нас говорят — нет возможности готовиться. А здесь вот, пожалуйста. И правда, я лучше бы спал, честно. Больше бы пользы было. Я надеюсь, когда-то будет хотя бы обсуждение.

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— Что бы вы ребятам сказали после финальной сирены, если бы попали в раздевалку? Каково вообще сейчас Ларионову — все выливается на него?

— Тренера назначают в интересах профессионального хоккея, профессиональной хоккейной лиги. Конечно, желание работать всегда приветствуется, но есть варианты, когда нужно понимать, что на самом деле происходит. И мне по большому счету и обидно за Игоря, он оказался крайним в ситуации…

— Он заложник сегодняшней ситуации получается?

— Так и получается. Он, наверное, по-другому видел историю, которая происходит. Я работал тренером четыре года в одной из самых крутых организаций современного хоккея — в «Нью-Джерси Дэвилз». Вот меня сейчас попроси на лавку встать, я бы никогда… Лучше выйти и сыграть в возрасте 52 лет, это можно. А пойти на лавку, когда ты имеешь какой-то перерыв и постоянно этим не занимаешься, не тренируешь… Конечно, могло и чудо произойти, и все с этим связанное, но это какая-то системная история, которая ведет нас куда-то не туда, и с этим обязательно нужно разбираться. Мы последний раз выигрывали молодежный чемпионат мира в 2011 году. Там фантастический коллапс произошел, отыграли сколько-то шайб.

Надо не забывать, что канадцы, которые играли, все 20 игроков задрафтованны в первом раунде. То есть у них уровень подготовки и понимания игры высочайший. Мы не увидели суперзвезд, это просто команда обычных ребят, каждый из которых знает, что он делает. А у нас сплошная импровизация.

— Как думаете, как у ребят будет дальше психологически? Сломаются или наоборот — это урок?

— Да что они сломаются? Вернутся в хоккей. Просто для них это будет очередной опыт. В каком-то смысле даже положительный: они поймут, что это не просто игра, это отношение и все с этим связанное. Надеемся, что это их не поломает, наоборот, даст возможность как-то переформатироваться, понять уровень хоккея, на котором сейчас проходит игра. Это важно. Хоккей растет. Система подготовки, особенно в детском хоккее, — это основа всего.

— Если вам завтра наберут из Федерации хоккея России и скажут: «Надо что-то делать, хотим, чтобы вы пришли и взялись конкретно за систему». Что ответите?

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— Я депутат Государственной Думы, понимаете? Что значит мне позвонят и предложат? Хотя бы пригласили для обсуждения. Я всегда призывал всех говорить о хоккее. Собирайте нас, мы все имеем свой опыт, свое видение, отсюда и складывается то преимущество, которое всегда было в хоккее — столкновение мнений. Разное было раньше — то в «Динамо» появлялись таланты, то в Новокузнецке выстрелят игроки, то в Пензе, то еще где-то. Вариативность, в которой воспитывались игроки, давала преимущество. А сейчас мы копируем что-то, не понимая зачем. Есть же много площадок, где можно это все спокойно обсуждать. Для этого нужно просто желать. Еще раз говорю, мне есть чем заниматься в жизни. Люди, которые этим занимаются, знают, чего они хотят. Главное, чтобы был анализ.

— Останется ли главный тренер, не общались ли с ним после матча и как ему быть сейчас?

— Это изначально было его решение, и сейчас тоже его — что дальше делать. Нужно принять формат всего этого. Даже не могу себе представить, что дальше будет. Хотя, если обыграем сейчас финнов и третье место, то все нормально. Скажут: случайно что-то там запустили, что-то произошло. У нас вся проблема на самом деле в системе подготовки, и никто не хочет этого признать. Если мы этого не поймем и не начнем создавать свою школу — а у нас для этого все есть — то мы встанем.