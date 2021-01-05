«Лучше бы я этого не видел, ситуация удручающая». Легендарный Фетисов — о провале России в полуфинале МЧМ
И проблемах российского хоккея.
И проблемах российского хоккея.
В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счетом 0:5. Об этом провале и о проблемах отечественного хоккея в целом Sport24 поговорил с легендарным Вячеславом Фетисовым.
— Что случилось? Реально ли мы настолько слабы по сравнению с канадцами?
— Я зря стал смотреть этот матч, потому что очень расстроился. Ребята старались, но проиграли по всем статьям. Самое интересное — то, что канадцы вообще не играли с марта, были закрыты все лиги. Буквально за пару недель они собрались. У нас в это время была и КХЛ, и кубки всякие. Даже без игровой практики они переиграли нашу команду. Это удручающая ситуация. Лучше бы я не видел этого.
— Вы часто говорите, что проблема в системе. Может быть, сейчас тот момент, чтобы пересмотреть или поменять
— Я не думаю, что
— Много критики обрушилось на Ларионова.
— Могу сказать, что ни один наш хоккеист не попал бы в сборную Канады. Чудес можно было ожидать, но Ларионов получил игроков, которые воспитаны нашим хоккеем. Здесь дело не в настрое — навыки другие, понимание игры разное. Даже зацепиться не за что. Вратаря тоже критикуют, но это самое простое, что может быть. Игры не было, ни по какому показателю мы не были близки к канадцам. Я писал Игорю накануне: «Зачем тебе нужно то, на что ты не влияешь? Все может в любой момент перевернуться». Уровень хоккея не дает возможности расти, продвигать
— Есть тоже люди, которым обидно, профессионалам, хоккеистам бывшим, но мне, кажется, вы единственный человек, который об этом говорит хоть
— Я имею право говорить о том, что вижу, и то, что считаю нужным. Я могу ошибаться, могу быть неправым, могу
Мы столько вложили в развитие хоккея в последнее время, что просто обидно, что у нас не появляются игроки уровня, который мы сейчас увидели у Канады.
Еще раз: ребята не играли с марта месяца, вдумайтесь в это. Собирались, создавали все за
— Что бы вы ребятам сказали после финальной сирены, если бы попали в раздевалку? Каково вообще сейчас Ларионову — все выливается на него?
— Тренера назначают в интересах профессионального хоккея, профессиональной хоккейной лиги. Конечно, желание работать всегда приветствуется, но есть варианты, когда нужно понимать, что на самом деле происходит. И мне по большому счету и обидно за Игоря, он оказался крайним в ситуации…
— Он заложник сегодняшней ситуации получается?
— Так и получается. Он, наверное,
Надо не забывать, что канадцы, которые играли, все 20 игроков задрафтованны в первом раунде. То есть у них уровень подготовки и понимания игры высочайший. Мы не увидели суперзвезд, это просто команда обычных ребят, каждый из которых знает, что он делает. А у нас сплошная импровизация.
— Как думаете, как у ребят будет дальше психологически? Сломаются или наоборот — это урок?
— Да что они сломаются? Вернутся в хоккей. Просто для них это будет очередной опыт. В
— Если вам завтра наберут из Федерации хоккея России и скажут: «Надо
— Я депутат Государственной Думы, понимаете? Что значит мне позвонят и предложат? Хотя бы пригласили для обсуждения. Я всегда призывал всех говорить о хоккее. Собирайте нас, мы все имеем свой опыт, свое видение, отсюда и складывается то преимущество, которое всегда было в хоккее — столкновение мнений. Разное было раньше — то в «Динамо» появлялись таланты, то в Новокузнецке выстрелят игроки, то в Пензе, то еще
— Останется ли главный тренер, не общались ли с ним после матча и как ему быть сейчас?
— Это изначально было его решение, и сейчас тоже его — что дальше делать. Нужно принять формат всего этого. Даже не могу себе представить, что дальше будет. Хотя, если обыграем сейчас финнов и третье место, то все нормально. Скажут: случайно
Арарат Мамбреян