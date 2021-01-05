Фазель: Совет IIHF примет решение о месте проведения ЧМ-2021 в конце января

«IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас уже много было дискуссий, — сказал Фазель. — Сейчас нам нужно поговорить с правительством Белоруссии и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение».