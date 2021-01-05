Фазель: Совет IIHF примет решение о месте проведения ЧМ-2021 в конце января

«IIHF использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию, которая происходит в Белоруссии. У нас уже много было дискуссий, — сказал Фазель. — Сейчас нам нужно поговорить с правительством Белоруссии и обсудить ситуации политическую и с коронавирусом. В конце января у нас будет заседание совета, на котором мы примем решение».
Ранее швейцарский портал Watson сообщал о том, что IIHF может перенести матчи турнира из Минска в Прагу и Братиславу. Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня.
Фазель позднее сообщил ТАСС, что собирается приехать в Минск после 7 января, когда выздоровеет после коронавируса, для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Из-за нестабильной политической ситуации в стране ряд общественных политических организаций, а также вице-президент IIHF Калерво Куммола призывали организацию перенести турнир из Минска.