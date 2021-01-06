Россия окончательно опозорилась на МЧМ. После 0:5 от Канады наши проиграли финнам и остались без медалей

Россия и Финляндия не встречались на молодежных чемпионатах мира пять лет. Последний матч был датирован январем 2016-го года, когда команда Суоми выиграла в драматичном финале 4:3 ОТ. С тех пор финны еще раз побеждали на мировом первенстве, а россияне лишь довольствовались серебряными и бронзовыми медалями. Нынешняя игра началась с полного доминирования команды Игоря Ларионова. Соперник смог нанести первый бросок по воротам Аскарова только на десятой минуте периода.

У «Красной машины», в составе которой случились изменения по сравнению с полуфиналом Канадой (из-за травмы не вышел Грицюк, Афанасьева поставили в первую тройку вместо Амирова), многое получалось в атаке. Чинахов вырвался «один на один» и как вначале турнира не смог его реализовать, Подколзин угодил в перекладину, голевые моменты были у Амирова и Бардакова. Счет на седьмой минуте смог открыть Сафонов с передачи Грошева. Любопытно, что у этих двух форвардов МЧМ никак не складывался: у Ильи были проблемы на точке, Максим никак не мог забить. Но в последнем матче в Эдмонтоне они стали заметными игроками.

Во второй половине периода финны проснулись и начали угрожать воротам Аскарова, который, к счастью, больше не выбрасывал свою клюшку при любом опасном моменте и выручал. Россиянам стало сложнее атаковать и стало понятно, что надо было забивать свои предыдущие моменты — еще создать подобные будет трудно. После перерыва характер игры не изменился. Россия сыграла в большинстве, правда, безрезультатно. А затем лучший игрок сборной Финляндии Антон Лунделл сравнял счет.

Игра проходила в спокойной манере и красивой ее не получалось назвать. Хоккей сборной России в этот вечер совсем не походил на тот, который Ларионов предлагал в предыдущих матчах. Неужели главный тренер так быстро сделал выводы и изменил себе? Сопернику такой стиль подходил, и он периодически нагружал Аскарова работой. Ярослав выглядел крайне уверенно и много спасал. У россиян самый опасный момент получился у Подколзина, который вылез на пятак и оттуда пытался «закопать» шайбу, но не вышло.

Третий период начался для России неудачно — с пропущенной шайбы. Микко Петман забил с рикошета, а Аскаров был закрыт и не видел броска. И вот уже финны ведут не только в счете, но и по броскам. Первое поражение в матче за третье место в истории было как никогда близко для «Красной машины».

В Эдмонтоне россияне еще не отыгрывались, а вот Финляндия уже одерживала волевую победу над Швецией и чуть не отыгралась в полуфинале с американцами. При счете 2:1 команда Суоми стала играть на удержание и пробиться к воротам Кари Пииройнен оказалось проблематично. Сборная России с трудом выходила из своей зоны.