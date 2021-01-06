«Мы подставили своего тренера, он этого не заслуживает». Игроки сборной России взяли на себя вину за провальный МЧМ
Мощные слова Подколзина и Амирова.
Мощные слова Подколзина и Амирова.
Сборная России в матче за третье место молодежного чемпионата мира уступила команде Финляндии со счетом 1:4. Вторая к ряду провальная игра — в комментариях капитана Василия Подколзина и форварда Родиона Амирова.
«Отсутствие зрителей — это всегда неприятно. Но российские болельщики поддерживали нас как могли перед телевизорами и в соцсетях. Это непростой опыт, который нужно было пройти. Уже по приезду с МЧМ домой будут работать над качествами, которых недостает. Я сделал выводы для себя, как и что надо делать.
Хорошо начали матч с финнами, но не забили свои моменты. Большая ответственность лежала на нас, но мы, лидеры, не смогли оправдать ожиданий. Сейчас сложно делать
Мне было комфортно в этой команде. В матчах, когда не забили, нужно было больше идти на ворота. Это не значит, что была плохая тактика. Скорее мы не выполняли установку.
Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, почему так получилось. Надо было в своих моментах больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства. Это большой урок для меня как для лидера.
Ту игру, которую нам поставил Ларионов, надо играть. А мы порой заигрывались, не чувствовали баланс. Я не могу сказать, что это плохая тактика. Я счастлив, что удалось поиграть под руководством Ларионова. Такого хоккея мало в России.
«Уже ничего не поменяешь. Если бы мы в первом периоде свои моменты забили — могло
Мои удаления — не скажу, что это эмоции. Сегодня это случайность. Въехал в своего игрока. Это непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка. Отнял время у себя и партнеров.
Последнюю игру нужно выигрывать всегда. Я провел 21 матч на молодежных чемпионатах мира. Плохо закончил, что тут говорить? Надо просто приехать домой и больше работать. Для меня это будет стимулом делать себя лучше каждый день. У меня были ошибки, у меня не много очков. Все пытались играть на команду. За три МЧМ я понял одну вещь: неважно как сыграл ты — главное как сыграла команда. Но я допускал ошибки, за которые поплотилась команда.