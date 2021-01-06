«Мы подставили своего тренера, он этого не заслуживает». Игроки сборной России взяли на себя вину за провальный МЧМ

Сборная России в матче за третье место молодежного чемпионата мира уступила команде Финляндии со счетом 1:4. Вторая к ряду провальная игра — в комментариях капитана Василия Подколзина и форварда Родиона Амирова.

Василий Подколзин

«Отсутствие зрителей — это всегда неприятно. Но российские болельщики поддерживали нас как могли перед телевизорами и в соцсетях. Это непростой опыт, который нужно было пройти. Уже по приезду с МЧМ домой будут работать над качествами, которых недостает. Я сделал выводы для себя, как и что надо делать.

Хорошо начали матч с финнами, но не забили свои моменты. Большая ответственность лежала на нас, но мы, лидеры, не смогли оправдать ожиданий. Сейчас сложно делать какие-то выводы.

Мне было комфортно в этой команде. В матчах, когда не забили, нужно было больше идти на ворота. Это не значит, что была плохая тактика. Скорее мы не выполняли установку. Где-то ментальности нам не хватило. Надо уметь играть такие моменты и такие игры. Спокойно к ним подходить. На Кубке Карьяла у нас это было, здесь — нет. Мы, лидеры, подставили Ярослава Аскарова, подставили Игоря Ларионова.

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Не скажу, что не было сил. Тяжело сказать, почему так получилось. Надо было в своих моментах больше играть с шайбой, больше выигрывать единоборства. Это большой урок для меня как для лидера. Где-то я, наверно, как капитан не так ребят завел. Может быть, надо было где-то крикнуть. Мы подставили своего тренера, он этого не заслуживает. Надеюсь, ребята, которые будут после нас, его порадуют.

Ту игру, которую нам поставил Ларионов, надо играть. А мы порой заигрывались, не чувствовали баланс. Я не могу сказать, что это плохая тактика. Я счастлив, что удалось поиграть под руководством Ларионова. Такого хоккея мало в России.

Родион Амиров

«Уже ничего не поменяешь. Если бы мы в первом периоде свои моменты забили — могло по-другому сложиться. Это большой опыт для нас. В такой ситуации нужно делать правильные выводы. Пережить и идти дальше.

Мои удаления — не скажу, что это эмоции. Сегодня это случайность. Въехал в своего игрока. Это непозволительно для капитана. Это моя большая ошибка. Отнял время у себя и партнеров.

Последнюю игру нужно выигрывать всегда. Я провел 21 матч на молодежных чемпионатах мира. Плохо закончил, что тут говорить? Надо просто приехать домой и больше работать. Для меня это будет стимулом делать себя лучше каждый день. У меня были ошибки, у меня не много очков. Все пытались играть на команду. За три МЧМ я понял одну вещь: неважно как сыграл ты — главное как сыграла команда. Но я допускал ошибки, за которые поплотилась команда.