«Мы — нация, которая не готова отсиживаться сзади». Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
Профессор стоит на своем.
Профессор стоит на своем.
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне, который его команда закончила без медалей. Ларионов благодарил своих игроков и организаторов, подчеркнул убежденность в правильно выбранном стиле и отказался говорить о собственных ошибках.
«Это был новым опытом для нас — быть в «пузыре» такое долгое время. Мы сплотились как команда, много времени проводили вместе. У нас 7 игроков, которые в следующем году могут поехать на МЧМ. Этот турнир станет уроком. Нужно всегда искать позитив. Я горд своими ребятами, несмотря на то, что мы остались без медалей. Также я хотел бы поблагодарить федерацию хоккея Канады и правительство Эдмонтона за то, что они смогли принять турнир и замечательно его провести.
Я вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди, не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше.
Не хочется возвращаться назад и искать оправдания, все команды были в одинаковых условиях. Конечно, дополнительных игр и проверок, какой была Суперсерия, нам не хватило.
«Я никогда не сомневался в Аскарове, он будет суперзвездой. Он был хорош на этом турнире, одним из лучших в нашей команде.
Подколзин — настоящий лидер. Я сказал ему, что «Ванкувер» получит очень крутого молодого игрока. Он всегда отдавался полностью. Приятно видеть, что Василий прогрессирует и на него всегда можно положиться. Я очень благодарен Подколзину за его лидерские качества. Он отдал все силы и эмоции, чтобы турнир получился успешным. То же самое я скажу в адрес всей команды. Не думаю, что мы
Амиров молодой игрок, он может приятно удивлять тебя и иногда разочаровывать. Все игроки моей команды неровно провели турнир. Но в целом считаю, что Родион сыграл хорошо. Я старался дать ему возможность творить и проявлять свои сильные качества. Он развивается, этот МЧМ был хорошим опытом для него.
«Мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Это показал Кубок Карьяла. Это был позыв, чтобы ребята начали играть первым номером. Тот успех дал ребятам уверенность.
Естественно жизнь и игра предоставляет барьеры, которые нужно преодолевать. Но всегда большое путешествие начинается с маленького шага. Бороться и обороняться всей пятеркой — это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось. Мы, конечно, с уважением относились ко всем соперникам. Нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Отдельное спасибо хочу сказать клубам КХЛ и ВХЛ, которые дали этим ребятам развиваться. Мы приобрели колоссальный опыт. Не сомневаюсь, что он пригодится нам на следующий турнир.
«Здесь можно извиняться сколько угодно. Я скажу от себя и от тренерского штаба сборной: ребята сделали все что могли. Но игра всегда диктует свои условия, это ведет к ошибкам. С нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать. Мы все разочарованы. Но каждая команда могла оказаться на нашем месте. Сейчас важно трезво оценить ситуацию и понять, в чем мы можем быть сильнее».