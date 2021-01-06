«Мы — нация, которая не готова отсиживаться сзади». Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне, который его команда закончила без медалей. Ларионов благодарил своих игроков и организаторов, подчеркнул убежденность в правильно выбранном стиле и отказался говорить о собственных ошибках.

Об итогах

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

«Это был новым опытом для нас — быть в «пузыре» такое долгое время. Мы сплотились как команда, много времени проводили вместе. У нас 7 игроков, которые в следующем году могут поехать на МЧМ. Этот турнир станет уроком. Нужно всегда искать позитив. Я горд своими ребятами, несмотря на то, что мы остались без медалей. Также я хотел бы поблагодарить федерацию хоккея Канады и правительство Эдмонтона за то, что они смогли принять турнир и замечательно его провести.

Я вижу большой потенциал в том, что игроки приобретают опыт. На таких турнирах все решают маленькие детали, нам помешали ошибки, усталость. У ребят вся карьера впереди, не надо их сейчас опускать в плане критики, унижать и так далее. Спорт есть спорт. Надо двигаться дальше.

Не хочется возвращаться назад и искать оправдания, все команды были в одинаковых условиях. Конечно, дополнительных игр и проверок, какой была Суперсерия, нам не хватило.

Об игроках

«Я никогда не сомневался в Аскарове, он будет суперзвездой. Он был хорош на этом турнире, одним из лучших в нашей команде.

Подколзин — настоящий лидер. Я сказал ему, что «Ванкувер» получит очень крутого молодого игрока. Он всегда отдавался полностью. Приятно видеть, что Василий прогрессирует и на него всегда можно положиться. Я очень благодарен Подколзину за его лидерские качества. Он отдал все силы и эмоции, чтобы турнир получился успешным. То же самое я скажу в адрес всей команды. Не думаю, что мы кого-то из игроков можем упрекнуть. В любом поражение всегда находят причину в тренерах. К счастью или сожалению — не знаю.

Амиров молодой игрок, он может приятно удивлять тебя и иногда разочаровывать. Все игроки моей команды неровно провели турнир. Но в целом считаю, что Родион сыграл хорошо. Я старался дать ему возможность творить и проявлять свои сильные качества. Он развивается, этот МЧМ был хорошим опытом для него.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3134820f80b2db723e94" data-vnd="3134820f80b2db723e94" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3134820f80b2db723e94" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О стиле

«Мы — нация, которая готова играть в атакующий хоккей, а не отсиживаться сзади. Это показал Кубок Карьяла. Это был позыв, чтобы ребята начали играть первым номером. Тот успех дал ребятам уверенность.

Естественно жизнь и игра предоставляет барьеры, которые нужно преодолевать. Но всегда большое путешествие начинается с маленького шага. Бороться и обороняться всей пятеркой — это не стиль современной сборной России. Ребятам понравилось то, что мы им предлагали. Не всегда все получалось. Мы, конечно, с уважением относились ко всем соперникам. Нужно играть в хоккей, который дает возможность развиваться. Отдельное спасибо хочу сказать клубам КХЛ и ВХЛ, которые дали этим ребятам развиваться. Мы приобрели колоссальный опыт. Не сомневаюсь, что он пригодится нам на следующий турнир.

Об ошибках