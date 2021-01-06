Роман Ротенберг: полученный опыт поможет российским хоккеистам на следующем молодежном ЧМ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Опыт выступления на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне поможет российским хоккеистам побороться за золотые медали на следующем турнире. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Сборная России в среду уступила команде Финляндии со счетом 1:4 в матче за третье место и во второй раз за 11 лет осталась без медалей молодежного чемпионата мира.

Для главного тренера команды Игоря Ларионова турнир в Канаде стал первым на этом посту. Его контракт рассчитан до 2022 года.

«8 января мы планируем встретиться с тренерским штабом и игроками. В целом по тренерскому штабу нужно собраться и все вопросы проговорить. У Игоря Николаевича действующий контракт. У нас система выстроена на олимпийский цикл, до Китая», — отметил Ротенберг.

«Думаю, что сейчас нужно поддержать всех игроков за проделанную работу и поблагодарить за этот турнир. Сходу делать в такое сложное время какой-то разбор полетов Федерация хоккея России не будет, дождемся возвращения команды, поговорим с тренерами. Мы обсудим все детали с игроками и тренерским штабом, получим полноценную обратную связь», — добавил первый вице-президент ФХР.

Вратарь Ярослав Аскаров, защитники Даниил Чайка, Кирилл Кирсанов, Шакир Мухамадуллин, Ян Кузнецов, а также нападающие Василий Пономарев и Марат Хуснутдинов по возрасту смогут сыграть и на следующем молодежном чемпионате мира, который также пройдет в Канаде. «Из положительного надо смотреть на тех игроков, которые смогут играть на следующем молодежном чемпионате мира. Их у нас в составе много, и это большой плюс для сборной России. Опыт, который они получили на этом турнире, поняли уровень хоккея на чемпионате мира, поможет им», — подчеркнул Ротенберг.

«У нас много игроков 2002 года рождения, которые даже на этом турнире показали себя с лучшей стороны, были в роли лидеров. Год в этом возрасте — большая разница для игроков. У нас была она из самых молодых сборных на турнире, учитывая этот опыт, на следующем молодежном чемпионате мира они же будут понимать, что требуется для завоевания золота», — резюмировал собеседник ТАСС.

Суперсерия могла дать пищи для размышлений

Из-за пандемии коронавируса была отменена традиционная Суперсерия из шести матчей между молодежной сборной России и сборными трех канадских юниорских лиг. Она должна была состояться в ноябре. Для получения игровой практики в преддверии молодежного чемпионата мира команда Ларионова была отправлена на первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В Хельсинки россияне выиграли все три матча у взрослых сборных Финляндии, Швеции и Чехии и заняли первое место на турнире.

«Если мы посмотрим на игру сборной России на Кубке Карьяла, то с точки зрения всех деталей и компонентов команда показала высокий уровень и заслуженно победила. У сборной России среди игроков до 20 лет не было другой возможности получить необходимую игровую практику», — отметил Ротенберг.

«В идеальном мире мы бы слетали в Канаду и сыграли Суперсерию. Она всегда дает много пищи для размышлений тренерскому штабу, по итогам этих матчей определялся финальный состав на чемпионат мира. Но здесь других вариантов просто не было», — добавил он.

Первый вице-президент ФХР уверен в том, что игроков, выступавших на молодежном чемпионате мира, ждет большое будущее во взрослом хоккее. «У нас много игроков основного состава клубов Континентальной хоккейной лиги, которые играют на высоком уровне. В этом году у нас еще юниорский и взрослый чемпионаты мира, где мы также претендуем на первое место», — заключил Ротенберг.