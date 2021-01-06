Подколзин повторил рекорд Буре и еще четырех российских игроков по матчам на МЧМ

Этот матч стал для Подколзина 21-м на молодежных первенствах мира. По этому показателю Василий сравнялся с рекордсменами сборной Павлом Буре, Александром Семаком, Александром Черных, Вадимом Шарифьяновым и Денисом Швидким. При этом за три чемпионата мира нападающий СКА набрал только 12 (3+9) очков.

Молодежная сборная России впервые в истории проиграла во встрече за бронзу МЧМ. Ранее российская молодежка восемь раз участвовала в матче за третье место молодежного чемпионата и неизменно побеждала.