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12:55 (мск), источник: Sport24

Подколзин повторил рекорд Буре и еще четырех российских игроков по матчам на МЧМ

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин принял участие в матче за третье место на МЧМ-2021 против Финляндии. Встреча прошла в Эдмонтоне в ночь на 6 января (мск) и завершилась со счетом 4:1 в пользу финнов.

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Этот матч стал для Подколзина 21-м на молодежных первенствах мира. По этому показателю Василий сравнялся с рекордсменами сборной Павлом Буре, Александром Семаком, Александром Черных, Вадимом Шарифьяновым и Денисом Швидким. При этом за три чемпионата мира нападающий СКА набрал только 12 (3+9) очков.

Молодежная сборная России впервые в истории проиграла во встрече за бронзу МЧМ. Ранее российская молодежка восемь раз участвовала в матче за третье место молодежного чемпионата и неизменно побеждала.

Кроме того, россияне остались без медалей МЧМ впервые с 2018 года — тогда команда потерпела поражение от США со счетом 2:4 в ¼ финала.

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