Аскаров: с клюшкой, без неё. Проблема пропущенных голов не в том, что не было клюшки

«С полевой лучше, она легче. Не сильно понравилась клюшка, я её выбрасывал. Может быть, не те перчатки, со стороны виднее. Если без шуток, то канадцы очень хорошо играли на пятаке. Когда шайба была в борьбе, либо я туда шёл, чтобы пропихнуть шайбу подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно её блокировали. Шайба переходила в другой угол, если бы я дальше сражался с канадцами, я бы терял момент. Мне оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент.