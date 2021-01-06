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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Аскаров: с клюшкой, без неё. Проблема пропущенных голов не в том, что не было клюшки

Вратарь молодёжной сборной России Ярослав Аскаров прокомментировал потерю клюшки в каждом матче молодёжного чемпионата мира, кроме игры с Финляндией.

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Источник: РИА "Новости"

«С полевой лучше, она легче. Не сильно понравилась клюшка, я её выбрасывал. Может быть, не те перчатки, со стороны виднее. Если без шуток, то канадцы очень хорошо играли на пятаке. Когда шайба была в борьбе, либо я туда шёл, чтобы пропихнуть шайбу подальше от игроков, либо канадцы целенаправленно её блокировали. Шайба переходила в другой угол, если бы я дальше сражался с канадцами, я бы терял момент. Мне оставалось только отпускать клюшку и переключаться на другой момент.

Такой акцент на клюшке. С ней, без неё. Даже если без неё, не между ног же голы заходили. Проблема пропущенных шайб не в том, что не было клюшки, — передаёт слова Ярослава Аскарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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