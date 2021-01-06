Пономарев заступился за Ларионова: «Это человек-легенда. Мы готовы на многое, чтобы он остался тренером сборной»

«Я вижу, что идет много негатива к Ларионову. Это человек-легенда. Не надо давить на него. Мы виноваты. Проиграли мы, а не он. Про нас можете что угодно писать: недодавили, недонастроились… Я хотел бы, чтобы он дальше продолжил работать со сборной. Я горжусь, что представляю его. Он учит ценным советам, которые ты нигде не получишь.
Я расстроюсь, если он уйдет или его отправят в отставку. Многие из нашей команды готовы отдать многое, чтобы он был рядом всю жизнь.
Ларионов делает все правильно. Он знает, что его система работает. И мы это знаем, доверяем ему. Говорит импровизировать — мы импровизируем. Что-то, конечно, не получается. Я обещаю, что мы сделаем выводы и в следующем году будем сильнее, — передает слова Пономарева корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.