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13:00 (мск), источник: Sport24

Пономарев заступился за Ларионова: «Это человек-легенда. Мы готовы на многое, чтобы он остался тренером сборной»

Хоккеист молодежной сборной России Василий Пономарев поддержал главного тренера команды Игоря Ларионова после поражения со счетом 1:4 от сверстников из Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне.

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«Я вижу, что идет много негатива к Ларионову. Это человек-легенда. Не надо давить на него. Мы виноваты. Проиграли мы, а не он. Про нас можете что угодно писать: недодавили, недонастроились… Я хотел бы, чтобы он дальше продолжил работать со сборной. Я горжусь, что представляю его. Он учит ценным советам, которые ты нигде не получишь.

Я расстроюсь, если он уйдет или его отправят в отставку. Многие из нашей команды готовы отдать многое, чтобы он был рядом всю жизнь.

Ларионов делает все правильно. Он знает, что его система работает. И мы это знаем, доверяем ему. Говорит импровизировать — мы импровизируем. Что-то, конечно, не получается. Я обещаю, что мы сделаем выводы и в следующем году будем сильнее, — передает слова Пономарева корреспондент Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

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