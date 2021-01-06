Пономарев заступился за Ларионова: «Это человек-легенда. Мы готовы на многое, чтобы он остался тренером сборной»

«Я вижу, что идет много негатива к Ларионову. Это человек-легенда. Не надо давить на него. Мы виноваты. Проиграли мы, а не он. Про нас можете что угодно писать: недодавили, недонастроились… Я хотел бы, чтобы он дальше продолжил работать со сборной. Я горжусь, что представляю его. Он учит ценным советам, которые ты нигде не получишь.

Я расстроюсь, если он уйдет или его отправят в отставку. Многие из нашей команды готовы отдать многое, чтобы он был рядом всю жизнь.