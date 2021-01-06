Ни один российский хоккеист не попал в число лучших игроков МЧМ

Из них составлена символическая пятерка турнира.

Звание самого ценного игрока получил нападающий сборной США Тревор Зеграс. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков. Также в тройку лучших форвардов попали Дилан Козенс из Канады и Тим Штутцле из Германии.

Лучшим вратарем стал Девон Леви, представляющий Канаду. Пару защитников составили его партнер по команде Боуэн Байрам и Вилле Хейнола из сборной Финляндии.

Отметим, что ни один игрок из сборной России не попал в символические команды по итогам турнира.

Чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая Канаду в финале со счетом 2:0. Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за третье место победила Россию (4:1).