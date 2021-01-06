Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Канада U20
США U20
02
Хоккей. КХЛ
5.01
Динамо Мн
СКА
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:30
Финляндия U20
Россия U20
41
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
13:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ни один российский хоккеист не попал в число лучших игроков МЧМ

Стали известны лучшие игроки молодежного чемпионата мира 2021 года.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Из них составлена символическая пятерка турнира.

Звание самого ценного игрока получил нападающий сборной США Тревор Зеграс. Он стал лучшим бомбардиром, в семи матчах набрав 18 (7+11) очков. Также в тройку лучших форвардов попали Дилан Козенс из Канады и Тим Штутцле из Германии.

Лучшим вратарем стал Девон Леви, представляющий Канаду. Пару защитников составили его партнер по команде Боуэн Байрам и Вилле Хейнола из сборной Финляндии.

Отметим, что ни один игрок из сборной России не попал в символические команды по итогам турнира.

Чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая Канаду в финале со счетом 2:0. Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за третье место победила Россию (4:1).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
Россия опозорилась на МЧМ. Проиграла и осталась без медалей
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
«Подставили тренера». Игроки сборной России взяли вину на себя
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Русский хоккеист заплакал прямо на льду после поражения (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь