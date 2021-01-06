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13:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

США — чемпион, а Канада — примитивная и жалкая. И как Россия могла без шансов отлететь ей в полуфинале?

Американцы уверенно выиграли финальный матч МЧМ.

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Американцы на личном опыте опровергли постулат о непобедимой Канаде. Они на решающую игру вышли с колоссальной уверенностью в собственных силах и без малейшей боязни перед мощным соперником. Главная звезда и лучший бомбардир «звездно-полосатых» Зеграс даже плюнул на возведенную в абсолют в своей стране политкорректность. «Если честно, то я не думаю, что у их вратаря Леви был реальный тест в формате “пять на пять” на турнире, — смело заявил перед матчем форвард. — С серьезным соперником Канада здесь пока не встречалась. Мы же сейчас набрали полный ход».

Сборная США выиграла у канадцев три последних очных финала (в 2004, 2010 и 2017 годах). Хвастливые речи Зеграса с действительностью не разошлись. Хваленой сборной Канады, которую начали сравнивать перед финалом с легендарной командой образца МЧМ-2005 (золото, 6 побед в 6 матчах, разность шайб 41−7, сонм будущих звезд в составе типа Кросби, Бержерона, Картера, Гецлафа, Уэбера и прочих), хватило ненадолго. Хозяева прижали соперника к его воротам всего на несколько минут. Больше всего запомнился эпизод, в котором американский вратарь Найт по ставшей с подачи россиянина Аскарова модной традиции потерял клюшку в борьбе на пятачке.

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Канадская молодежка до финала чемпионата мира добралась с впечатляющей мощью: шесть побед с общей разностью шайб 41−4, причем все четыре были пропущены лишь в меньшинстве. Мощная оборона, в которой идеально смотрелись защитники Драйсдейл и Байрэм, с американцами не справилась. Оба лидера получили первые для себя на турнире «минусы» в графу «показатель полезности». Сначала один, потом другой. В первом голе именно на вражеском пятачке эффективно сыграл Теркотт.

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На протяжении первой половины матча сборная Канады выглядела предсказуемой и местами даже жалкой. До финала она ни разу не уступала в счете и, оказавшись в непривычных для себя условиях, почему-то свалилась на примитивный хоккей. Тут же в голову пришел логичный вопрос. Как можно было совсем без шансов отлететь этому сопернику в полуфинале? Объяснения главного тренера Игоря Ларионова совершенно не удовлетворили. Американцы хитро и активно действовали в чужой зоне с шайбой, что стало для хозяев чуть ли не откровением. Второй гол снова пришел за счет правильных действий в непосредственной близости от ворот Леви. Зеграс свои вызывающие слова сопроводил конкретным делом.

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Редкая возможность изменить ход матча у канадцев была в меньшинстве. Быстрая контратака, которую завершил Байрэм, не преобразовалась в заброшенную шайбу лишь из-за штанги.

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Бегать быстрее, толкаться активнее, лезть на чужой пятачок с возрастающим остервенением — вот и все, что смогли предложить хозяева против отлично организованной сборной США. Разговоры серьезных экспертов о необычно сильном канадском состава с 19 игроками из первых раундов применительно к золотому матчу оказались детской страшилкой. Таланта, как выяснилось, не так уж чтобы и много. Операцию «спасение Канады» сорвал под занавес третьего периода великолепный Найт. Не забросить ни одной шайбы в финале — такого с «Кленовыми листьями» ранее никогда не случалось. Сборная США спустя четыре года снова стала чемпионом мира, уступив лишь в первом матче турнира российской команде.

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