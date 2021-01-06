Сборная России сыграет с США и Швецией в одной группе на МЧМ-2022
По итогам завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира-2021 определился состав групп первенства планеты 2022 года.
По итогам завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира-2021 определился состав групп первенства планеты 2022 года.
Сборная России U20 сыграет в квинтете с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. В другой группе за выход в
Напомним, обладателем золотых медалей МЧМ 2021 года стали Соединенные Штаты, обыгравшие в финале Канаду со счетом 2:0 и выигравшие молодежный чемпионат мира в юбилейный пятый раз.
Во встрече за третье место россияне уступили финнам (1:4), впервые в истории проиграв матч за бронзу на МЧМ.