Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
51
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
Канада U20
США U20
02
Хоккей. КХЛ
5.01
Динамо Мн
СКА
ОТ
43
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:30
Финляндия U20
Россия U20
41
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
13:11 (мск), источник: Sport24

Сборная России сыграет с США и Швецией в одной группе на МЧМ-2022

По итогам завершившегося в Канаде молодежного чемпионата мира-2021 определился состав групп первенства планеты 2022 года.

Наверх
Источник: Sport24

Сборная России U20 сыграет в квинтете с США, Швецией, Словакией и Швейцарией. В другой группе за выход в плей-офф поспорят Канада, Финляндия, Германия, Чехия и Австрия.

Напомним, обладателем золотых медалей МЧМ 2021 года стали Соединенные Штаты, обыгравшие в финале Канаду со счетом 2:0 и выигравшие молодежный чемпионат мира в юбилейный пятый раз.

Во встрече за третье место россияне уступили финнам (1:4), впервые в истории проиграв матч за бронзу на МЧМ.

 «Приехал домой, а там такой трэш!» Жену футболиста застукали за изменой
«Дуреют от денег, телок и алкоголя». Звездные певцы жестко раскритиковали русских футболистов
Россия опозорилась на МЧМ. Проиграла и осталась без медалей
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
«Подставили тренера». Игроки сборной России взяли вину на себя
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Русский хоккеист заплакал прямо на льду после поражения (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь