В сборной США объяснили, почему на мусорном баке был логотип Канады

— Бочка отсылает нас к истории Рона Ролстона, рассказаннная в 2007 году. Речь там идет и пересечении сердца пустыни Сахара. Единственным способом пересечь пустыню было выкладывание бочек одну за другой. Я поделился этой историей с ребятами, — отметил Лиман. — Я лишь сказал, что мы не будем говорить о золотой медали. Надо смотреть только на следующую бочку. Мне нравится эта история. Это отличный образ, чтобы пройти через весь турнир. Одна бочка за раз. У нас была бочка в раздевалке и логотип на ней нашего следующего соперника.