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14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сборной США объяснили, почему на мусорном баке был логотип Канады

В сборной США заявили, что не хотели проявить неуважение к команде Канады после финального матча.

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Источник: Спорт-Экспресс

Хоккеисты молодежной сборной США после победы в МЧМ-2021 сфотографировались рядом с контейнером, похожим на мусорный бак, с логотипом сборной Канады.

Как сообщил главный тренер Нейт Лиман, бак означал лишь девиз сборной США, который звучит на английском языке как one barrel at a time (дословный перевод — одна бочка за раз. — «Прим. СЭ»).

Девиз означает, что нужно прилагать все усилия к одной конкретной вещи, чтобы достичь успеха. Бак символизировал последний шаг, который и сделала сборная США.

— Бочка отсылает нас к истории Рона Ролстона, рассказаннная в 2007 году. Речь там идет и пересечении сердца пустыни Сахара. Единственным способом пересечь пустыню было выкладывание бочек одну за другой. Я поделился этой историей с ребятами, — отметил Лиман. — Я лишь сказал, что мы не будем говорить о золотой медали. Надо смотреть только на следующую бочку. Мне нравится эта история. Это отличный образ, чтобы пройти через весь турнир. Одна бочка за раз. У нас была бочка в раздевалке и логотип на ней нашего следующего соперника.

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