Кто ответит за провал российского хоккея? За 7 лет страна не выиграла ничего, кроме золота Пхенчхана
В нашем хоккее есть проблемы, и увольнением тренеров их не решить.
В нашем хоккее есть проблемы, и увольнением тренеров их не решить.
10 лет сборная России не выигрывает молодежный чемпионат мира, в мае будет 7 лет, как сборная России не выигрывает взрослый чемпионат мира. Для страны, которая позиционирует себя хоккейной державой и вкладывает огромные средства и силы в этот вид спорта, считаю это огромной неудачей. Мы столько раз проигрывали за эти годы, что горечь поражений и тоска навсегда поселилась внутри нас, тех, кто любит хоккей. Каждый год мы задаемся вопросами: кто виноват и что делать.
Где будет наша сборная на турнире со всеми сильнейшими, если игроки НХЛ не приедут? Показательно, что на чемпионате мира — 2018 в Копенгагене, когда многие наши энхаэловцы не смогли приехать, мы вылетели в четвертьфинале. Показательно, что на Кубке мира, где собрались все топовые хоккеисты мира, мы влетели Канаде в полуфинале. Но если на взрослом уровне россиянам объективно сложно соперничать с канадцами, которые могут собрать несколько составов, то на молодежном частенько давали бой. За счет характера, гибкости, ума, эмоций. Но даже этого не произошло в этом году. На этом фоне приходит осознание ценности побед на Евротуре, которые в нашей стране некоторые превозносят до небес. Легче сейчас нашей молодежной сборной без медалей МЧМ, но с Кубком Карьяла? Почему нам продолжают говорить, что на Кубке Первого канала идет «настоящая спортивная война», а «героическое выступление молодежки в Хельсинки заложило фундамент победы в Москве»? И уж совсем грустно становится, когда вспоминают победу на Олимпиаде в Южной Корее. Победа в овертайме над Германией ничего не дала российскому хоккею. Гавриков, Зуб, Шестеркин, Сорокин, Нестеров, Барабанов, Григоренко, Гусев, Капризов и так бы уехали в НХЛ рано или поздно. Другие так и продолжили бы выступать в КХЛ,
Ни один специалист не продержался больше сезона на своем посту. Последнему уволенному даже не дали шанса «провалиться» на чемпионате мира. Алексей Кудашов просто весной покинул СКА и сборную по семейным причинам, которые сам никак не смог объяснить. Спустя пару месяцев он уже искал работу в другом клубе. Интересно, что Илью Воробьева уволили за третье место на ЧМ, куда приехали все звезды. При этом тогда нам говорили, что любая медаль — это хорошо. В итоге пострадал только тренер, а руководство даже не признало свои ошибки.
На молодежном уровне долгое время у руля был Валерий Брагин. Его много ругали за стиль игры и отсутствия золота. В прошлом году появился Игорь Ларионов, который лаконично вписался в тренерский штаб. И команда, от игры которой все получали кайф, добралась до серебра. Тогда казалось, что мы на правильном пути. В конце сезона в сборных вновь произошли корректировки: Брагина повысили до наставника главной команды, забыв о его неудачном опыте работы со взрослыми. Ларионова с опытом работы тренером в один неполный сезон сделали главным тренером молодежки. «Ларионов профессионал, знает хоккей от “А” до “Я”, знает и МХЛ, и НХЛ. Игорь в курсе дел хоккея во всем мире», — говорил летом Владислав Третьяк.
Молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне показал, что Ларионов не справился на своем первом большом турнире в роли главного. Однако Игорь Николаевич заслуживает второй шанс. И это несмотря на то, что МЧМ совсем не убедил, а итоговая
Интересно будет посмотреть, что покажет взрослый чемпионат мира, если он вообще состоится. Ведь кандидатура Валерия Брагина все еще вызывает сомнения. Еще один турнир без золота — провал. Но должен ли нести ответственность только тренер, которого недавно назначали? В этом уверенности нет.
Вот только стили Ларионова и Брагина прямо противоположные. А игра сборной зависит от того, приедет ли на чемпионат мира Панарин, Овечкин, Малкин или придется рассчитывать на Шипачева и Ко. И в этом нет никакой системы. Ведь мы каждый турнир в мае ждем освободившихся игроков НХЛ, до последнего держим место в заявке для пары человек.
И это неплохо. В Северной Америке выступают все сильнейшие. Просто нужно это признать, а не говорить о системности. В конце концов эта «системность» и атакующий стиль Ларионова привели молодежку к четвертому месту на МЧМ с вполне неплохим составом. Мне кажется, что нас, журналистов и болельщиков, постоянно обманывают. Сначала говорят, что цель — только победа, а потом превозносят бронзовые и серебряные медали. Одновременно с этим могут