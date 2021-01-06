Аскаров, Мухамадуллин и Чайка вошли в список главных разочарований МЧМ по версии скаутов НХЛ

В список главных разочарований турнира, который составляли 15 скаутов, вошли три игрока сборной России. Это защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров.

Также в перечне оказались форвард сборной Австрии Марко Росси, нападающие команды Канады Куинтон Байфилд и Джек Куинн, игроки сборной Швеции Симон Хольмстрем, Александер Хольц и Филип Броберг, финский форвард Роби Ярвентие, а также американец Кол Кауфилд.