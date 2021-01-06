Аскаров, Мухамадуллин и Чайка вошли в список главных разочарований МЧМ по версии скаутов НХЛ
Автор The Athletic Кори Пронман провел опрос среди скаутов НХЛ по поводу выступления хоккеистов на молодежном чемпионате мира.
Автор The Athletic Кори Пронман провел опрос среди скаутов НХЛ по поводу выступления хоккеистов на молодежном чемпионате мира.
В список главных разочарований турнира, который составляли 15 скаутов, вошли три игрока сборной России. Это защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров.
Также в перечне оказались форвард сборной Австрии Марко Росси, нападающие команды Канады Куинтон Байфилд и Джек Куинн, игроки сборной Швеции Симон Хольмстрем, Александер Хольц и Филип Броберг, финский форвард Роби Ярвентие, а также американец Кол Кауфилд.
На МЧМ-2021 российские хоккеисты по руководством Игоря Ларионова заняли 4-е место. Сборная России осталась без медалей турнира впервые с 2018 года. Победителем турнира стала команда США.