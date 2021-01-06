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22:28 (мск), источник: Sport24

Аскаров, Мухамадуллин и Чайка вошли в список главных разочарований МЧМ по версии скаутов НХЛ

Автор The Athletic Кори Пронман провел опрос среди скаутов НХЛ по поводу выступления хоккеистов на молодежном чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

В список главных разочарований турнира, который составляли 15 скаутов, вошли три игрока сборной России. Это защитники Шакир Мухамадуллин и Даниил Чайка, а также голкипер Ярослав Аскаров.

Также в перечне оказались форвард сборной Австрии Марко Росси, нападающие команды Канады Куинтон Байфилд и Джек Куинн, игроки сборной Швеции Симон Хольмстрем, Александер Хольц и Филип Броберг, финский форвард Роби Ярвентие, а также американец Кол Кауфилд.

На МЧМ-2021 российские хоккеисты по руководством Игоря Ларионова заняли 4-е место. Сборная России осталась без медалей турнира впервые с 2018 года. Победителем турнира стала команда США.

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